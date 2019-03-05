FİNANS

TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesinde açılan Ar-Ge merkezinde, ilk etapta 24 mühendislik öğrencisi stajyer olarak eğitim görecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) açılan Ar-Ge merkezinde savunma, havacılık ve uzay sanayi alanında geleceğin uzmanları yetiştirilecek.

BUÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk etapta 24 mühendislik öğrencisinin stajyer olarak eğitim göreceği merkezde, çalışmaları beğenilen öğrenciler stajlarının ardından TUSAŞ'ta çalışma imkanı bulacak.

Görükle Yerleşkesi'nde açılan TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezine, BUÜ'nün yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Yalova Üniversitesi öğrencileri de bilimsel katkılar sağlayabilecek.

Merkezin ULUTEK Toplantı Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, yüksek teknolojili katma değer sağlayan tüm ürünlerin bilimsel çalışma şartından geçtiğini belirtti.

Üniversiteler ve teknoparklarda ciddi bilimsel çalışmalara imza atıldığını, bu kurumlara ayrılan kaynakların daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini aktaran Borat, şunları kaydetti:

"Bursa gibi sanayisi ve hizmet sektörü çok gelişmiş olan bir kentin bu merkezin arkasında duracağına inanıyorum ve bu beni sevindiriyor. Bizler de kurum olarak, Bursa'daki çok sayıda sanayi merkezi ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kent sanayicilerinin gerekse de üniversitelerin katkılarıyla buradaki merkezin büyük çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Yakın zamanda da inşallah buradaki projelerin sonuçlarını göreceğiz. Bursa Uludağ Üniversitesinde açtığımız bu merkezin de kurumumuza çok büyük hizmetler sağlayacağına inancım tamdır."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da üniversitelerin Türkiye'nin milli kalkınma hamlesine en yüksek katkıyı sağlamak için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu değişimi üniversite olarak çok iyi okuduklarını aktaran Ulcay, "Kamu ve özel sektör başta olmak üzere, toplumun tüm dinamikleriyle sürdürülebilirliği ve verimliliği esas alan iş birliklerini hayata geçirdik. Bugün açtığımız merkezimizi Araştırma Vadisi Projesi kapsamında, önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir alana yayacağız. TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi için bin metrekarelik bir çalışma alanı tahsis ettik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Genel Müdürü ve BASTEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, akademisyenler, kent sanayicileri ve merkezde eğitim görecek mühendisler katıldı.

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