TUSAŞ, BUÜ’lü stajyerlerin tamamını işe aldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - İSTANBUL ve Ankara’nın ardından ilk kez Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) Ar-Ge Merkezi açan Türk Uzay ve Havacılık Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), merkezde çalışan son sınıf 8 stajyer öğrencinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, Temmuz ayında TUSAŞ Genel Merkezi’nde işe başlayacak.

BUÜ Merkez Görükle Kampüsü içerisinde 2018 yılı sonunda Ar-Ge Merkezi açan TUSAŞ, ilk yıl için stajyer mühendis olarak başlattığı 8 son sınıf öğrencisinin tamamını işe aldı. Öğrenciler, Temmuz ayında diplomalarını almalarının ardından Ankara’daki TUSAŞ Genel Merkezi’nde mühendis olarak işe başlayacaklar.

Konuyla ilgili BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, tüm bölüm başkanları ve akademisyenlerin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, fakülte yöneticilerine yaptıkları projeler ve çalışma imkânları hakkında bilgiler verdi.

40 DOKTORA ÖĞRENCİSİ DAHA GELECEK

Dekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programının tam bir kazan-kazan durumu oluşturduğunu, bu süreçte adaylara aylık 4500 TL burs verileceğini ve mezuniyet sonrası ilgili firmada 3 yıl istihdam desteği imkânı yakalanacağını ifade etti. Son olarak, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’nın doktora adayı için 'unvan için çalışırken burs almak', üniversite için sanayinin gündemindeki konularda 'akademik anlamlı araştırma yapmak', sanayi için 'yetkin personel bulmak ve istihdam etmek' anlamlarına geldiğini belirtti.

Amaçlarının TUSAŞ’ı daha iyi tanıtmak ve Uludağ Üniversitesi ile yapmış oldukları sözleşmeler çerçevesindeki işbirliğini daha faal hale getirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, “Toplantıda fakültemizdeki tüm bölüm başkanları ve değerli hocalarımızın hazır bulunması bizleri ayrıca sevindirdi. Yürüttüğümüz çalışmaların daha iyi anlaşılması ve projeler noktasında verimli sonuçların elde edilebilmesi için akademisyenlerimizin hassasiyet göstermesinden dolayı mutlu olduk. Önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

TALEPLER GELECEK DÖNEMDE DAHA DA ARTACAK

BUÜ TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde bu dönem için 14 tane 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında kontenjanlarının bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Fidanboylu, “Bu anlamda ilk yıl olması açısından güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bu talebin daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca Stajyer Mühendis Programımız kapsamında Uludağ Üniversitesi’nden aldığımız son sınıf 8 stajyer öğrencimizin tamamı TUSAŞ’ta işe alındı. Temmuz ayında çalışmaya başlayacaklar. Bu çok önemli bir gelişmedir. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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