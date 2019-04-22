FİNANS

TUSAŞ öğrencileri ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

TUSAŞ, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında kapılarını öğrenciler ve ailelerine açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ailelerini ağırladı.

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci, aileleriyle TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri'ni gezdi.

Tesislerde, "T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri"ni inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler, helikopterin kokpitine de binme imkanı bulurken, merak ettiklerini TUSAŞ yetkililerine sordu.

İnsansız hava aracı ANKA'nın bulunduğu alan ile Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un sergilendiği bölgeyi de gezen öğrenciler, uçak hakkında yetkililere sorular yöneltti. Öğrencilere, uçağın kokpitine de binme imkanı sağlandı.

- "Gurur verici"

İlköğretim 5. sınıf öğrencisi Zeynep Şura Çetin, Türkiye'nin helikopter geliştirmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Büyüdüğümde ben de bilim insanı olmak istiyorum. Değerli bir insan haline gelip, ülkemi geliştirmeyi hedefliyorum." dedi.

Mehmet Arda Burkan, tesislerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, büyüyünce bilgisayar programcısı olmak istediğini söyledi.

Ahmet Altuğ Atalar da özellikle ANKA'yı çok beğendiğini vurgulayarak, "ANKA'yı sadece haberlerde görüyordum, ilk defa canlı görme imkanı buldum. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Talha Bekar ise HÜRKUŞ'u canlı görmenin garip bir his olduğuna dikkati çekerek, büyüdüğünde uçak ya da araba mühendisi olmak istediğini kaydetti.

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Hepsiburada bahar indirimi başlattıHepsiburada bahar indirimi başlattı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKA Hürkuş T-129 ATAK TEKNOFEST TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Altında dikkat çeken hareketlilik!

Altında dikkat çeken hareketlilik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsiburada bahar indirimi başlattı

Hepsiburada bahar indirimi başlattı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

Türkiye kiraz ihracatında hedef büyüttü

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

Avrupalı askeri Türk miğferi koruyor

'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'

'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.