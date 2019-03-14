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TUSAŞ'ın aklı yolcu uçağında

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: - "Önümüzdeki 5 yıl boyunca çok yoğun olarak elimizdeki mevcut projeler için çalışacağız" - "5 yıl sonra, şu anda küçük küçük çalıştığımız, fikirsel, konsept tasarımındaki tek koridorlu yolcu uçak projemizi tam ölçüye getirip başlatırız" - "Bu, yeni teknoloji olacak. 5 yıl sonrasında termoplastik teknolojimiz gelişir ve uçağımız da termoplastik olur. Termoplastik uçak dünyada olmadığına göre, aslında dünya ile eş zamanlı başladığımız anlamına gelir"

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ellerindeki savunma sanayisi ağırlıklı projelerinin olgunlaşmasıyla gündemlerine yolcu uçağı projesini alacaklarını belirterek, "5 yıl sonra, şu anda küçük küçük çalıştığımız, fikirsel, konsept tasarımındaki tek koridorlu yolcu uçak projemizi tam ölçüye getirip başlatırız." dedi.

Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin mevcut faaliyetleriyle bir dünya oyuncusu olduğunu ancak bu rolü daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların mutlaka ülke dışına açılması gerektiğini vurgulayan Kotil, şirketin cirosunun da 3'te bir yurt içi, 3'te iki yurt dışı faaliyetlerden oluşması gerektiğini kaydetti.

İhracatlarının TUSAŞ'ın iştiraki TEI ile 800 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Kotil, şöyle devam etti:

"Bu yıl ciromuzun TEI dahil 2,5 milyar dolar olacağı dikkate alındığında ihracat hedefimize uzağız. Bunun için yurt dışı yapılanmalarına gidiyoruz. İhracatımız uçak yapıları üzerine gidiyor. Boeing, Airbus ve diğer şirketlere uçak alt sistemleri yapıyoruz. Bunu 'kaportacılık' gibi değerlendirmek doğru değil. Bu çok önemli ama bizi hedeflerimize götürmez. Bunun için dışarıya daha çok açılacağız, yurt dışında yapılanacağız ve iş alacağız. Hedeflerimize ulaşmamız uçak yapısallarından sağlayacağımız 3 milyar dolarla da olmuyor. Bizim sistem satmamız lazım."

- "TUSAŞ'ı kaynak oluşturabilen bir yapıya ulaştıracağız"

Kotil, 2019'un şirketin faaliyetleri açısından oldukça önemli bir yıl olacağını belirterek, "Ürünlerimizle ilgili 2019'da önemli bir yol alacağız. 2020'de daha çok testler, sertifikasyon süreçleri ağırlık kazanacak." diye konuştu.

Gökbey, Hürjet için yoğun çalışmalar yürütüleceğini, Anka ve Atak'ın ise hazır olduğunu vurgulayan Kotil, "2020-2021'de bir dizi ürünümüz piyasada olacak. Gelir oradan gelecek. 10 yıl sonrasına ilişkin 11 milyar dolar ciro hedefinin üçte ikisi olan ihracatı da büyük ölçüde oradan sağlıyor olacağız. Halen Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına yönelik üretimimiz devam ediyor. TUSAŞ'ı 10 yıl sonra gelirinin çoğunu yurt dışından elde eden, bir anlamda kaynak oluşturabilen, Türk mühendislerinin gücünü yurt dışında pazarlayabilen bir yapıya ulaştıracağız. Önceliğimiz, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını gidermek ama bunun yanında görevimiz ihracat, ihracat, ihracat." değerlendirmesinde bulundu.

- Sivil yolcu uçağı hedefine doğru

TUSAŞ'ı sürekli tasarlayan bir yapıda tutmak istediklerini anlatan Kotil, sivil yolcu uçağı projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca çok yoğun olarak elimizdeki mevcut projeleriçin çalışacağız. Bu projeleri yapmak için ihtiyacımız olan mühendis sayısını artırarak gidiyoruz. 5 yıl sonunda mühendis gücümüz ekstra iş yapacak imkana ulaşacak. Sonrasında mevcut projelerin gereksinimleri de aşağı iniyor. 5 yıl sonra şu anda küçük küçük çalıştığımız, fikirsel, konsept tasarımındaki tek koridorlu yolcu uçak projemizi tam ölçüye getirip başlatırız. Ama şunu da söylemek lazım, bir yolcu uçağının başlangıcından bitirilmesine kadar 10 yıllık bir süre gerekir. Bu, yeni teknoloji olacak. 5 yıl sonrasında termoplastik teknolojimiz gelişir ve uçağımız da termoplastik olur. Termoplastik uçak dünyada olmadığına göre aslında dünya ile eş zamanlı başladığımız anlamına gelir."

- "Treni kaçırmak değil, ilk 10 sırada oturmak istiyoruz"

Şirketin yurt dışı yapılanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Temel Kotil, TUSAŞ'ı bir dünya oyuncusu olarak konumlandırdıklarını ve buna uygun adımlar attıklarını söyledi.

Hedeflerine ulaşmanın Ankara ile sınırlı bir yapılanmayla mümkün olamayacağını vurgulayan Kotil, "Dünyada ne olup bittiğini bilmemiz gerekiyor. Treni kaçırmak değil, ilk 10 sırada oturmak istiyoruz. Onun için yurt dışında olmak zorundayız. Mersin, İzmir, İzmit'te yeni tesisler açma gayretindeyiz. Böylece Türkiye'de imalatı yaygınlaştırıp daha çok coğrafyaya yayılma arzusundayız. Mersin'in özel bir durumu var. Ürünlerimizi oradan gemilerle gönderebiliyoruz. Bu yıl önce Türkiye'ye, sonrasında dünyaya yayılacağız." dedi.

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TUSAŞ TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yolcu ucağı

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