TUSAŞ'ın aklı yolcu uçağında

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ellerindeki savunma sanayisi ağırlıklı projelerinin olgunlaşmasıyla gündemlerine yolcu uçağı projesini alacaklarını belirterek, "5 yıl sonra, şu anda küçük küçük çalıştığımız, fikirsel, konsept tasarımındaki tek koridorlu yolcu uçak projemizi tam ölçüye getirip başlatırız." dedi.

Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin mevcut faaliyetleriyle bir dünya oyuncusu olduğunu ancak bu rolü daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmaların mutlaka ülke dışına açılması gerektiğini vurgulayan Kotil, şirketin cirosunun da 3'te bir yurt içi, 3'te iki yurt dışı faaliyetlerden oluşması gerektiğini kaydetti.

İhracatlarının TUSAŞ'ın iştiraki TEI ile 800 milyon dolar civarında olduğuna işaret eden Kotil, şöyle devam etti:

"Bu yıl ciromuzun TEI dahil 2,5 milyar dolar olacağı dikkate alındığında ihracat hedefimize uzağız. Bunun için yurt dışı yapılanmalarına gidiyoruz. İhracatımız uçak yapıları üzerine gidiyor. Boeing, Airbus ve diğer şirketlere uçak alt sistemleri yapıyoruz. Bunu 'kaportacılık' gibi değerlendirmek doğru değil. Bu çok önemli ama bizi hedeflerimize götürmez. Bunun için dışarıya daha çok açılacağız, yurt dışında yapılanacağız ve iş alacağız. Hedeflerimize ulaşmamız uçak yapısallarından sağlayacağımız 3 milyar dolarla da olmuyor. Bizim sistem satmamız lazım."