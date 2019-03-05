TUSAŞ'ın üçüncü Ar-Ge Merkezi, BUÜ’de açıldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) İstanbul ve Ankara’daki merkezi dışında ilk kez Bursa'da hayata geçirdiği Ar-Ge Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) açıldı. İlk etapta 24 mühendislik öğrencisinin stajyer olarak eğitim gördüğü merkezde savunma, havacılık ve uzay sanayii alanında geleceğin uzmanları yetiştirilecek. Çalışmaları beğenilen öğrenciler stajlarının ardından TUSAŞ’ta çalışma imkanı yakalayacak.

TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi’nin açılışı törenle gerçekleşti. ULUTEK Toplantı Salonu’ndaki törene; TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Hockenberger, Prof. Dr. Mehmet Yüce, Prof. Dr. Eray Alper ve Prof. Dr. Atakan Avcı, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Öğüt, BUTEKOM Genel Müdürü ve BASTEC Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu, TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, akademisyenler, kent sanayicileri ve TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi’nde eğitim görecek strajyer mühendisler katıldı.

'BURSA, BU MERKEZİN ARKASINDA DURACAK'

Törende konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, yüksek teknolojili katma değer sağlayan tüm ürünlerin bilimsel çalışma şartından geçtiğine işaret etti. Üniversitelerin ve teknoparkların ciddi bilimsel çalışmalara imza attığını söyleyen Borat, bu kurumlara ayrılan kaynakların daha da yukarılara çekilmesi gerektiğini kaydetti. Görükle Kampüsü’nde açılan Ar-Ge Merkezi’ne Bursa Uludağ Üniversitesi’nin, Bursa Teknik Üniversitesi’nin ve Yalova Üniversitesi’nin bilimsel katkılar sağlayacağını belirten Borat, “Bursa gibi sanayisi ve hizmet sektörü çok gelişmiş olan bir kentin bu merkezin arkasında duracağına inanıyorum ve bu beni sevindiriyor. Bizler de kurum olarak Bursa’dan çok sayıda sanayi merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kent sanayicilerinin gerekse de bu üniversitelerin katkıları ile buradaki merkezimizin büyük çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Yakın zamanda da inşallah buradaki projelerin sonuçlarını göreceğiz. TUSAŞ benzeri kurumlar bilimsel yapı temelli çalıştığı için üniversiteler ile sürekli dirsek temasındadır. BUÜ'nde açtığımız bu merkezin de kurumumuza çok büyük hizmetler sağlayacağına inancım tamdır” diye konuştu.

MİLLİ KALKINMA HAMLESİ İÇİN EN ÖNEMLİ GİRİŞİM

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise, üniversitelerin Türkiye’nin milli kalkınma hamlesine en yüksek katkıyı sağlamak için gayret göstermesi gerektiğini vurguladı. BUÜ olarak Türkiye’nin içerisinde bulunduğu değişimi iyi okuduklarını söyleyen Rektör Ulcay; “3. Nesil Üniversite vizyonuyla kamu ve özel sektör başta olmak üzere, toplumun tüm dinamikleri ile sürdürülebilirliği ve verimliliği esas alan ortak çalışmaları hayata geçirdik. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile 2016 yılında başlattığımız proje kapsamında savunma sanayisi sektörüne nitelikli ve yetişmiş araştırmacı ve personel sağlanması için ortak çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’nin son dönemde yakaladığı teknolojik atılımlara önderlik eden kurumların başında gelen TUSAŞ da bu alandaki projelerimizde en önemli paydaşlarımız arasındadır. BUÜ olarak BTSO ve Büyükşehir Belediyemiz ile kurduğumuz teknoparkımızda TUSAŞ’ın kurduğu Ar-Ge Merkezi bu işbirliğinin en somut ve anlamlı adımlarından biridir. Bugün açtığımız merkezimizi Araştırma Vadisi projemiz kapsamında önümüzdeki yıllarda daha da büyük bir alana yayacağız. TUSAŞ Ar-Ge Merkezi için bin metrekarelik bir çalışma alanı üniversite olarak tahsis ettik. Kurum en kısa sürede bu alanda güzel bir yer oluşturacak ve çalışmalarına devam edecek” dedi.

Günümüzde asıl maharetin teknolojiye uyum sağlamak değil, teknoloji üretmek olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Bu merkezin önümüzdeki yıllarda kabuk değiştireceğini gördüğümüz otomotiv ve makine sektörüne önemli hizmetler vereceğini de düşünüyoruz. Türkiye’deki bu iki sektörün altyapı imkanı bakımında hızlıca uzay, havacılık ve savunma sanayiine dönüşmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Geleceği yakalamak adına özellikle Bursa’mızda yapılacak sektörel dönüşüm hamlesinde TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nin ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Bu firmalarımızın dönüşümlerini gerçekleştirecek kalifiye mühendis ihtiyacı için açılan merkezin bir şans olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ ŞART'

TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ise, Uludağ Üniversitesi ile yapılacak önemli çalışmalar için açılan Ar-Ge Merkezi’ni ilk adım olarak gördüklerini aktardı. Dünyanın artık bilgi çağında yaşadığının altını çizen Öztürk, güçlü bir Türkiye için teknoloji alanında bilgi sahibi bir toplum yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirtti. TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu da, merkezin yapacağı çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. Fidanboylu, Ar-Ge Merkezi’nde ilk etapta 24 stajyer mühendisin eğitim alacağını, bu rakamın gelecek yıllarda daha da artacağını söyledi. Fidanboylu, stajyerlerin beğenilmeleri halinde TUSAŞ bünyesinde personel olarak işe başlayabileceğinin de müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından TUSAŞ BUÜ Ar-Ge Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi. Törenin sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu, misafirlere merkezi gezdirerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

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