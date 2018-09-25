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TUSAŞ'tan Azerbaycan'da iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile imzaladığı iş birliği protokolüyle Azerbaycan'daki temel bilimler birikiminden yararlanacak, bunun yanında havacılık ve uzay sanayisindeki yetkinliğini paylaşacak

BAKÜ (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havacılık ve uzay sanayisinde yürüttüğü çalışmaları desteklemeye yönelik Azerbaycan'da iş birliklerine gidiyor.

TUSAŞ, Türkiye'nin milli katılım gösterdiği Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nda (ADEX) havacılık ve uzay sanayisine yönelik ürünlerini sergiliyor.

Şirketin standında Milli Muharip Uçak, silahlı Hürkuş, insansız hava aracı Anka-S, T625 helikopteri, Göktürk-1 ve Türksat 6A uydularının maketleri yer alıyor.

TUSAŞ, fuarda Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokole TUSAŞ adına İnsan Kaynakları Başkanı Mustafa Akkurt imza attı. İmza töreninde TUSAŞ Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkanı Tamer Özmen, Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk de hazır bulundu.

Protokolle AMİA bünyesinde bulunan akademik programlarla savunma ve havacılık alanında karşılıklı sürdürülebilir iş birliği tesis edilmesi, birikimlerin paylaşılarak Ar-Ge çalışmalarının hızlandırılması ve karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Mustafa Akkurt, AA muhabirine, protokol kapsamında AMİA'nın akademik programlarından yararlanacaklarını ve temel bilimlere ilişkin çeşitli kaynakların Azerbaycan ve Türkiye'ye kazandırılacağını söyledi.

Akkurt, iş birliğinin bir akademik çerçeveyle sınırlı olmadığını, geniş bir bilim ve teknoloji ekosistemini kapsadığını belirtti. Mustafa Akkurt, şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan'daki temel bilimler birikimiyle bizdeki deneyim bir araya getirilecek. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı öngörülüyor. Havacılık ve uzay sanayisindeki gelişimimize katkı sağlayacak başta temel bilimler olmak üzere var olan birikimi Türkiye'ye taşımayı, bizdeki tasarım, üretim, kalite, sertifikasyon yeteneğini de Azerbaycan'a sunmayı hedefliyoruz. Bu kurum aracılığıyla Azerbaycan'daki çeşitli üniversitelerle iş birliğine kapı aralamış olduk."

Söz konusu iş birliği kapsamında temel bilimlere ilişkin elde edilecek bilgi birikimiyle TUSAŞ'ın yüksek teknolojiye yönelik somut projelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

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ADEX AMİA Azerbaycan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mustafa Akkurt TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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