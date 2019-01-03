FİNANS

TÜSİAD 10 Ocak’ta kurum içi girişimcilik rehberini tanıtacak

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 16:26 | Son Güncelleme

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde ve Accenture ve Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğinde hazırlanan "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi, 10 Ocak Perşembe günü  09.30’da ING Bank Genel Müdürlüğü’nde tanıtılacak.

İstanbul, 3 Ocak (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde ve Accenture ve Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğinde hazırlanan "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi, 10 Ocak Perşembe günü 09.30’da ING Bank Genel Müdürlüğü’nde tanıtılacak.
Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik’in yapacağı toplantıda söz konusu rehberi, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin ve Accenture Dijital Türkiye Ülke Direktörü Erdal Güner sunacak. Sunumun ardından TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay’ın moderatörlüğünde “Kurumlarımızı Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?” konulu bir panel düzenlenecek.

Rehber Türkiye’de kurumiçi girişimciliğin geliştirilmesine yönelik öneriler içeriyor

"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi iş dünyasının inovasyon kültür ve becerisini güçlendirmek, girişimcilik konusunda farkındalığı geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlandı. Rehberde girişimcilik ve kurumlarda girişimciliğin genel tanımları yapılıyor, kurumlarda girişimcilik programları üzerinden uygulamaya yönelik adımlar öneriliyor, Türkiye’de ve dünyada kurumlarda girişimcilik alanındaki iyi uygulamalara yer veriliyor. Rehber kapsamında TÜSİAD üye şirketlerinin katılımı ile yapılan anketin sonuçları ile Türkiye’de kurumlarda girişimciliğe ve yenilikçiliğe ilişkin farkındalık düzeyi ortaya konuluyor.

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