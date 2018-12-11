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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine sahip, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek girişimciler yetiştirebilmesine bağlıdır" dedi.

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine sahip, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek girişimciler yetiştirebilmesine bağlıdır" dedi.
Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen 16. Girişimcilik Günleri final haftası etkinliği kapsamında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik konuk oldu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Atatürk Konferans Salonu'ndaki etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, ANSİAD Başkanı Sadi Kan, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ
16 yıl önce girişimcilik hikayesine başladıklarını söyleyen ANSİAD Başkanı Sadi Kan, Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden birine dönüştüğünü kaydetti. Sadi Kan, 2017'de 'İnsan için teknoloji' sloganıyla, 2018 için 'Krizde tekno girişim' mottosuyla ülkenin gündemine uygun, ulusal bir vizyon geliştirme konusunda çalıştıklarını söyledi. Kan, “Girişimcilik projelerimizin bir kısmı farkındalık yaratma projeleridir ve etkileri uzun dönemde görülecektir. Girişimcilik ve inovasyon çalışmalarımızla toprağa bir tohum atıyor, melek yatırımcılıkta projesi olan gençlere yol gösteriyor, teşvik ediyor ve bazen finansman katkısı da sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE VE GELECEĞİNE İNANCIMIZ'
Sanayi ve teknoloji yatırımlarını teşvik etmenin, beyin göçünü durdurmanın tek yolunun hukuk sistemine ve demokrasinin geleceğine güven duyulması olduğunu belirten ANSİAD Başkanı Kan, “Bu konulara önem vermemizin tek nedeni, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine olan inancımızdır. Büyük ve güzel ülkemiz, iç çekişmeleri ve geçmişin alışkanlıklarını bir kenara bırakabilirse, dünyanın çekim merkezlerinden birisi olabilecek, küresel teknoloji yatırımlarını, dünyanın genç yeteneklerini çekebilecek potansiyele sahiptir" diye konuştu.
'TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLE BİRLİKTE BİRÇOK SEKTÖR VE MESLEK KAYBOLACAK'
Başkan Kan, "Teknolojik yeniliği sadece robot veya yapay zeka olarak düşünmemeliyiz. Fransa'daki olaylar, toplumların beklentilerinin çok yükseldiğini, yeni ekonomi politikalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Teknolojik değişimle birlikte birçok sektör ve meslek kaybolacak, yeni teknolojileri küresel ölçekte üretip kullanamayan toplumların sorunları artacaktır. İnsanlığa ve gençlere güven ve ümit vermek için daha adaletli yeni bir dünya düzenini, yeni bir ekonomi düzenini oluşturma gayretlerimizi sürdürmeliyiz" dedi.
'GİRİŞİMCİLİK FİKİRLE BAŞLAR'

  1. Girişimcilik Günleri final haftası etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi süreci olarak tanımlanan inovasyonun hayatımızın her alanında yer aldığı bir dönemden geçiyoruz. Girişimcilik bir fikirle başlıyor, inançla tamamladığınızda gerek sanayide, gerek siyasette yaşamın her alanında o fikir doğru ise kuvvetli inançla birleşirse sonuç almanız mümkün oluyor. Genç beyinlerin yaratıcı inovasyon örnekleri sunma konusundaki başarısını göz ardı etmeden onların desteklenmesi bu dönemin bir yatırım modeli olabilir" diye konuştu.
    EKONOMİK BÜYÜME GİRİŞİMCİLERE BAĞLI
    Erol Bilecik de 12 kişinin tamamen girişimcilik ruhuyla TÜSİAD'ı kurduğunu anlattı. Bilecik, "Girişimcilik son yıllarda konuşulan konuların başında geliyor. Çünkü dünya emin olun ki şunun farkında; bir ülkenin kalkınması ve bir ülkenin gelişmesi, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine sahip, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek ancak ve ancak girişimciler yetiştirebilmesine bağlıdır" dedi.
    'UMUDU YEŞERTEN GENÇLERDİR'
    Gençlere her zaman güvendiklerini, onların geleceği için kaygılanmadıklarını belirten Bilecik, bu gençliğin girişimciliğe girdiğini söyledi. Bilecik, "Bu pırıl pırıl gençler Türkiye ve dünyayı daha yaşanabilir bir yere getirmek amaçlı uğraşlar veriyor. Ve gençlerin inovasyona teknolojiye, hayallerine ve hedeflerine kısaca umuda gittiğinizi biliyoruz. Bir yerde yaşam varsa emin olun orda da bir umut vardır. Çünkü umudu yeşerten gençlerdir" dedi.
    'EKONOMİLER TAMAMEN TEKNOLOJİ VE DİJİTAL ODAKLI'
    Rekabetin her geçen gün daha da çirkinleştiğini anlatan Erol Bilecik, ipi göğüsleyen ülkeler arasında olmak için girişimcilikte ne kadar iyi olduğunuzun en büyük kriter haline geldiğini vurguladı. Erol Bilecik, "Ekonomiler tamamen teknoloji ve dijital odaklı olmuş vaziyette. Ancak hepsinden önemli bir konu var o da girişimcilerin kendilerini daha güvende hissedebileceği mükemmel bir hukuk alt yapısı, mükemmel bir vergi sistemi ve yaratıcılığı teşvik eden özgür düşünce ortamının mutlaka ve mutlaka sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlıTÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlıTÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlıTÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

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