TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

Girişimcilik Günleri final haftası etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi süreci olarak tanımlanan inovasyonun hayatımızın her alanında yer aldığı bir dönemden geçiyoruz. Girişimcilik bir fikirle başlıyor, inançla tamamladığınızda gerek sanayide, gerek siyasette yaşamın her alanında o fikir doğru ise kuvvetli inançla birleşirse sonuç almanız mümkün oluyor. Genç beyinlerin yaratıcı inovasyon örnekleri sunma konusundaki başarısını göz ardı etmeden onların desteklenmesi bu dönemin bir yatırım modeli olabilir" diye konuştu.

EKONOMİK BÜYÜME GİRİŞİMCİLERE BAĞLI

Erol Bilecik de 12 kişinin tamamen girişimcilik ruhuyla TÜSİAD'ı kurduğunu anlattı. Bilecik, "Girişimcilik son yıllarda konuşulan konuların başında geliyor. Çünkü dünya emin olun ki şunun farkında; bir ülkenin kalkınması ve bir ülkenin gelişmesi, hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme yetisine sahip, ekonomik büyümeye katkı sağlayabilecek ancak ve ancak girişimciler yetiştirebilmesine bağlıdır" dedi.

'UMUDU YEŞERTEN GENÇLERDİR'

Gençlere her zaman güvendiklerini, onların geleceği için kaygılanmadıklarını belirten Bilecik, bu gençliğin girişimciliğe girdiğini söyledi. Bilecik, "Bu pırıl pırıl gençler Türkiye ve dünyayı daha yaşanabilir bir yere getirmek amaçlı uğraşlar veriyor. Ve gençlerin inovasyona teknolojiye, hayallerine ve hedeflerine kısaca umuda gittiğinizi biliyoruz. Bir yerde yaşam varsa emin olun orda da bir umut vardır. Çünkü umudu yeşerten gençlerdir" dedi.

'EKONOMİLER TAMAMEN TEKNOLOJİ VE DİJİTAL ODAKLI'

Rekabetin her geçen gün daha da çirkinleştiğini anlatan Erol Bilecik, ipi göğüsleyen ülkeler arasında olmak için girişimcilikte ne kadar iyi olduğunuzun en büyük kriter haline geldiğini vurguladı. Erol Bilecik, "Ekonomiler tamamen teknoloji ve dijital odaklı olmuş vaziyette. Ancak hepsinden önemli bir konu var o da girişimcilerin kendilerini daha güvende hissedebileceği mükemmel bir hukuk alt yapısı, mükemmel bir vergi sistemi ve yaratıcılığı teşvik eden özgür düşünce ortamının mutlaka ve mutlaka sağlanması gerekiyor" diye konuştu.