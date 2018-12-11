TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten 'faiz' uyarısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, önümüzdeki dönemde ABD Merkez Bankası’nın faiz artışı konusunda bir miktar frene basacağı yönünde izlenimleri olduğunu belirterek, "ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarında daha yavaş olma beklentisi bizler için bütün iş dünyası ve her şeyden önce Türkiye ekonomisi için iyi değerlendirilmesi gereken bir periyot" dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) düzenlediği Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında, bir otelde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve protokol üyelerinin katıldığı törende, ANSİAD üyesi Antalya’nın 2017 yılı vergi rekortmenleri listesinde yer alan iş insanları ödüllendirildi.

ANSİAD Başkanı Sadi Kan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomik gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide bu yıl önemli zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Erol Bilecik, "Durumun bugünkü hale gelmesinde elbette küresel gelişmelerin çok önemli etkisi var. Ama işi sadece bu şekilde özetlediğimiz zaman ana resimde büyük bir eksiklik kalır, haksızlık etmiş oluruz, bundan sonraki süreçler için. Konjonktürel süreçlerin çok önemli etkisi olmasına rağmen iğneyi önce kendimize daha sonra başkalarına batırmakta çok önemli bir fayda görüyorum" diye konuştu.