TÜSİAD / Bilecik: Dijital ve büyüme arasında pozitif ilişki var

İstanbul,26 Ekim (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dijital teknoloji ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtti.

TÜSİAD’ın “Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu” başlıklı raporunun tanıtıldığı konferansta Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Raporumuzun da teyit ettiği gibi dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki var. Dijital teknoloji üreten ve kullanan ülkelerde kişi başına gelir daha yüksek. Dijital dönüşüm sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat, bu fırsatı kaçırma lüksümüz yok. Dijital dönüşüm odaklı etkili politikalarla ve insan kaynağı ve fiziki altyapı gibi güçlü yatırımlarla, dijital teknoloji sektörlerimiz büyüme ve üretkenlik artışının motoru haline gelebilir” dedi.

TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masa Üyesi ve Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, teknolojik gelişmelerin konvansiyonel iş modellerini benimseyen şirketlerin teknolojik dönüşümünü zorunlu kıldığını ve bizlere düşen görevin, bir yandan kurumsal seviyede teknolojik ve dijital dönüşümü sağlarken, halkın en üstün dijital becerilerle donanmasını sağlayacak program ve ortaklıkları hayata geçirmek olduğunu söyledi.

TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası’nın faaliyetleri çerçevesinde, ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz ise “Tarafından hazırlanan raporun amacı Türkiye’de dijital teknoloji sektörlerinin gelişimini incelemek, dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ülke ve firma düzeyinde analiz etmek ve dijital teknoloji sektörlerinin gelişimi için strateji ve politikalar önermektir” dedi.

Rapora göre, Türkiye için uygun olan bu seçeneğin gerçekleştirilmesi için, nitelikli işgücünün oluşturulması, fiziki altyapı ve sabit sermaye yatırımları önemli ölçüde artırılması ve dijital dönüşümü sağlayacak strateji ve politikaların sistemli ve sürekli uygulanması gerekmektedir.

Türkiye’de dijital teknoloji sektörlerinin durumu şöyle: