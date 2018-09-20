TÜSİAD / Bilecik: YEP'in somut sonuçlara hızla ulaşmasını diliyoruz

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın somut sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmasını dilediklerini belirtti.

Yeni Ekonomi Programı'nın gerçekçi hedefler içerdğini belirten Bilecik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz.

"Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz.

"Programda da bahsi geçtiği üzere, önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir.

"Bankalarımızın sağlıklı yapısının korunması için yeniden yapılandırma mekanizmaları dahil olmak üzere, tüm gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmıştır.

"Reel sektörün üretim, istihdam ve büyümeye katkısının devamı için güçlü bir finansal sistemin devamlılığı elzemdir."

"Ayrıca eşzamanlı olarak:

• Mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı,

• Sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması,

• Yatırım ortamı için de önemli olan hukuk devleti ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde geliştirilmesi,

• Ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilerlenmesi son derece önemlidir.

"İş dünyası olarak bu hedefler ve Yeni Ekonomi Programı’nın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz."

