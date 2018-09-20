FİNANS

TÜSİAD / Bilecik: YEP'in somut sonuçlara hızla ulaşmasını diliyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın somut sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmasını dilediklerini belirtti.

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın somut sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmasını dilediklerini belirtti.
Yeni Ekonomi Programı'nın gerçekçi hedefler içerdğini belirten Bilecik, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Özellikle ciddi tasarruf tedbirleri, mali disiplinin devamı, kayıt dışı ekonomi ile mücadele, vergi politikaları, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve cari açığın azaltılması yönündeki kararlılığı memnuniyetle karşılıyoruz.
"Programın uygulanmasının yakından takibinin yapılmasını ve somut sonuçlara hızla ulaşılmasını temenni ediyoruz.
"Programda da bahsi geçtiği üzere, önümüzdeki dönemin önceliği, finansal sistemimizin istikrarının teminidir.
"Bankalarımızın sağlıklı yapısının korunması için yeniden yapılandırma mekanizmaları dahil olmak üzere, tüm gerekli tedbirlerin alınması önem kazanmıştır.
"Reel sektörün üretim, istihdam ve büyümeye katkısının devamı için güçlü bir finansal sistemin devamlılığı elzemdir."
"Ayrıca eşzamanlı olarak:
• Mevcut sıkı para politikası ve enflasyon ile mücadelenin devamı,
• Sorunlara özellikle serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaklaşılması,
• Yatırım ortamı için de önemli olan hukuk devleti ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde geliştirilmesi,
• Ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile ilerlenmesi son derece önemlidir.
"İş dünyası olarak bu hedefler ve Yeni Ekonomi Programı’nın başarısı doğrultusunda seferber olmaya devam edeceğiz."

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyorTİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor
Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladıEdremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.