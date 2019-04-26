TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Fikir ve girişim özgürlüklerinin desteklendiği, gençlere ve girişimcilere olan güvenin arttığı bir Türkiye’de rekabet gücü yüksek ve dünyada adından söz ettirecek girişimlerin daha hızlı yeşereceğine inanıyoruz.” dedi. Kaslowski, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmada, girişimcilikte her şeyin bir fikirle başladığını, dünyanın en büyük şirketinden değerlemesi en yüksek girişimine kadar tüm kurumların en başta birer fikir olduğunu kaydetti. Doğru zamanda ortaya atılan iyi bir fikrin kuşkusuz ona inanan ekibi, çalışma azmini, yatırımı, rekabeti, kaybetmeyi, yeniden başlamayı, sürekli değişmeyi ve gelişmeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Kaslowski, şunları anlattı: “Biz de TÜSİAD olarak 2011 yılından beri tam da bu gelişime katkı sağlamak için çalışıyoruz. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ile Türkiye’nin en büyük katma değeri olduğuna inandığımız gençlerimize, fikirlerinin özgürce çarpışabileceği bir platform sunuyor ve onların girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz. Türkiye’nin geleceğine daha umutla bakmamızı sağlayan bu programda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz, bu yola sekiz yıl önce gençlerimizin DNA’sına girişimciliği kazımak için çıktık. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ile gençlerimizin teknolojiye ve yeni fikirlere olan ilgisini girişimcilik eğitimleri ile destekledik. Kendilerine yenilikçi düşünme, sorgulama, çözüm üretme ve değer yaratma odaklı bir süreç deneyimi sunmak için sürekli yenilenen bir çizgide ilerledik.”

Kaslowski, İstanbul, Ankara ve İzmir ile sınırlı kalmayıp çalışmaları Türkiye’nin her yerindeki gençlere dokunmak için geliştirdiklerini aktararak, Türkiye genelinde 250’i aşkın paydaş ve 500’ü aşkın öğrenci topluluğu ile yürüttükleri çalışmalar sayesinde bugüne kadar 81 il, 180 üniversiteden yüzbinlerce gencin gündemine girişimciliği taşıdıklarını söyledi. Bunlardan 15 bini aşkınının programa katıldığını, 226’sının TÜSİAD üyeleri ile birebir çalışma fırsatı elde ettiğini belirten Kaslowski, mezunlardan bazılarının rehberlerinin şirketlerinde kurumiçi girişimci olduğunu, bazılarının projelerini geliştirmeye devam ettiğini, bir bölümünün ise girişimci olarak yepyeni ufuklara yelken açtığını bildirdi. Kaslowski, 2015-16 dönemi birincisi Otsimo'nun bugün başta Türkiye ve Amerika olmak üzere 86 ülkede on binlerce otizmli ve öğrenme sorunu yaşayan çocuğa daha iyi bir eğitim imkanı sunduğunu ifade ederek, Otsimo’nun Kurucusu Hasan Zafer Elçik’in geçen kasım ayında dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı olan Ashoka’nın Küresel Fellowship Ağı’na Türkiye’den seçilen üç kişiden biri olduğunu kaydetti.

2012 finalistlerinden Hamsi Finger’ın, Türkiye’nin en büyük balık ekmek zinciri olmayı başardığını vurgulayan Kaslowski, Hamsi Finger’dan sonra Denizden.al’ı kuran Gürkan Gediz’in bugün e-ticaret ve güneş enerjisi yatırımları da yaptığını dile getirdi. Kaslowski, 2017 dönemi üçüncüsü Buz Dökücüler'in, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu’ndan 500 bin TL Ar-Ge desteği alarak Türkiye'de elektrik kesintilerini en aza indirmek ve enerji verimliliğini artırmak üzere çalışmalarına devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: “2018 finalistlerimizden Tion ise kalp hastalıklarından en sık rastlanılan ritim bozukluğu tanısı için yapay zeka destekli sticker şeklinde giyilebilir sensörler üretiyor. Şu an Amerika’da yatırım turundalar ve 2019 yılında Hamdi Ulukaya programına seçilen 6 startup’tan biri oldular. Otsimo, Hamsi Finger, Buz Dökücüler ve Tion bizleri çalışmalarıyla gururlandıran girişimlerimizden sadece birkaç tanesi. Onlar gibi sayısız gencimizin başarıya ulaşması ise hayal değil. Unutmamalıyız ki girişimcilik her şeyden önce bir kültür meselesi. Biz bu kültürün tohumlarını Türkiye’de son birkaç yıldır atıyoruz. Başarılı ve dünyada ses getiren girişimleri yeni yeni çıkartıyoruz. Bu anlamda kat etmemiz gereken yol uzun ama potansiyelimiz de bir o kadar yüksek. Fikir ve girişim özgürlüklerinin desteklendiği, gençlere ve girişimcilere olan güvenin arttığı bir Türkiye’de rekabet gücü yüksek ve dünyada adından söz ettirecek girişimlerin daha hızlı yeşereceğine inanıyoruz.”

- “Kurumiçi girişimcilik üzerine çalışmalar yürütüyoruz” Kaslowski, TÜSİAD olarak girişimciliği 360 derecelik bir bakış açısıyla ele aldıklarını, tüm paydaşların birbirlerini destekledikleri odaklı çalışmaları hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, “Bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri desteklerken, diğer yandan kurumlarımızı girişimcilik dönüşümüne hazırlıyoruz. Şirketlerimizde inovasyonu çalışır hale getirmek ve girişimcilik kültür ve becerisini yaygınlaştırmak amacıyla kurumiçi girişimcilik üzerine çalışmalar yürütüyoruz.” diye konuştu. 2017 yılında başlattıkları Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi kapsamında ise Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, dünyadaki girişimcilik endekslerinde birden çok şehrin üst sıralarda yer almasını amaçladıklarını ifade eden Kaslowski, “Girişimciliği destekleyen bu çalışmaları geçen yıl San Francisco’da kurduğumuz TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ile geliştiriyoruz. Bu sayede hem Silikon Vadisi’ndeki profesyoneller ve girişimciler ile bağları güçlendirirken hem de bölgenin girişimcilik alanındaki yüksek birikiminden yararlanmayı ve TÜSİAD'ın Sanayi 4.0, STEM, inovasyon, internet ekosistemi, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaslowski, bu noktada, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamak amacıyla attıkları önemli bir adıma değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene en çok başvuru aldığımız bölgelerden biri olan Ege Bölgesinde TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege modelini EGİAD ve BASİFED’in iş birliğinde hayata geçirdik. Ege modeli kapsamında ilk defa İstanbul dışında bir şehirde Girişimcilik Kampı düzenledik ve Ege iş dünyası ile genç girişimcilerimizi bir araya getirdik. Şubat ayından beri TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! kapsamında 12 rehberimizin ekipleriyle yaptıkları çalışmalara paralel olarak, 6 Egeli ekibimiz de EGİAD üyesi iş insanlarıyla iş fikirlerini geliştiriyor ve girişimcilik serüvenlerinde eşsiz bir deneyim yaşıyorlar. Bu modeli Ege’den sonra Türkiye’nin her bölgesine taşımak en büyük hedefimiz. Türkiye’nin her bölgesinde yenilikçi bir kültürle dünyaya çözüm üreten girişimleri destekleyen ekosistemler yarattığımızı hayal edin. Bu hayalimizi desteklemenin ötesinde sahiplenen başta BASİFED ve EGİAD olmak üzere tüm Egeli paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile hepinizi 7 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleştireceğimiz TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Final Gününe de davet etmek istiyorum.”