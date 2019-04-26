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TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı ödül töreni

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

5’i yurt dışından olmak üzere 81 şehir, 178 üniversiteden 2 bin 990 gencin bin 118 iş fikriyle başvurduğu programda, 150 bin TL’lik ödül sahiplerini buldu - Küresel ısınma ile balıkların yağ hacminin düşmesi ve buna bağlı endüstrilere sürdürülebilir kaynak arayışından yola çıkarak, hayvansal ürünleri mikroorganizmalardan elde etmeyi hedefleyen Algdeha birinciliğe layık görüldü - Bal üretim verimliliğini artırırken, geleneksel yöntemleri Endüstri 4.0 standartlarına taşımayı ve arı yaşamını korumayı amaçlayan Bal Kutusu ikinciliği kazandı - Disleksiye çoklu çözüm üreterek dislektik çocukların okuma-yazma hızlarını artırıp, hata oranlarını en aza indiren ve alanında uzman kişilerin işini mobil platforma taşıyan ulaşılabilir bir sosyal girişim uygulaması DysApp üçüncülüğe layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın 2019 ödülleri sahiplerini buldu.

5’i yurt dışından olmak üzere 81 şehir, 178 üniversiteden 2 bin 990 gencin bin 118 iş fikriyle başvurduğu TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın 2019 ödül töreni gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin açılış konuşmasıyla başlayan tören Özlem Gürses’in moderatörlüğünde devam etti.

Ödül töreninde finale kalan 5 ekip, jüri üyeleri Allianz Sigorta AŞ & Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ana sponsoru BASF Türkiye’nin Genel Müdürü Rami Atikoğlu’nun karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Bu dönem ilk defa, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ön jüri ağı final değerlendirmesine online olarak katıldı.

- Ödüller sahiplerini buldu

TÜSİAD üyesi iş insanlarının rehberliğinde 3 aya yakın bir süre çalışan 5 ekip arasında ödüle layık görülen 3 ekip, törende ödüllerini aldı. Törende birinciye 75 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verildi.

Küresel ısınma ile balıkların yağ hacminin düşmesi ve buna bağlı endüstrilere sürdürülebilir kaynak arayışından yola çıkarak, hayvansal ürünleri mikroorganizmalardan elde etmeyi hedefleyen Algdeha birinciliğe layık görüldü.

Bal üretim verimliliğini artırırken, geleneksel yöntemleri Endüstri 4.0 standartlarına taşımayı ve arı yaşamını korumayı amaçlayan Bal Kutusu ikinciliği kazandı.

Disleksiye çoklu çözüm üreterek dislektik çocukların okuma-yazma hızlarını artırıp, hata oranlarını en aza indiren ve alanında uzman kişilerin işini mobil platforma taşıyan ulaşılabilir bir sosyal girişim uygulaması DysApp üçüncülüğe layık görüldü.

Ayrıca, Karabük Üniversitesi bu programın girişimcilik kamplarına en fazla öğrenci gönderen üniversite oldu.

Bu arada, finale kalan 5 ekip anlaşmalı kuluçka merkezlerine doğrudan girme hakkı kazandı. Birinci olan Algdeha ekibi, TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı da yakaladı.

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TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı ödül töreni

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