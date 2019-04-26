TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın 2019 ödülleri sahiplerini buldu.

5’i yurt dışından olmak üzere 81 şehir, 178 üniversiteden 2 bin 990 gencin bin 118 iş fikriyle başvurduğu TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın 2019 ödül töreni gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin açılış konuşmasıyla başlayan tören Özlem Gürses’in moderatörlüğünde devam etti.

Ödül töreninde finale kalan 5 ekip, jüri üyeleri Allianz Sigorta AŞ & Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay ve TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ana sponsoru BASF Türkiye’nin Genel Müdürü Rami Atikoğlu’nun karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Bu dönem ilk defa, melek yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinden oluşan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ön jüri ağı final değerlendirmesine online olarak katıldı.