İSTANBUL (AA) - "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", Girişimcilik Programı'na dönüşüyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından beri düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", bir iş fikri yarışmasının ötesine geçiyor. "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", artık bir Girişimcilik Programı olarak gençlere destek verecek.

2015-2016 döneminde Girişimcilik Kampı, 2017 döneminde ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübü'nü süreçlerine dahil eden proje, bu dönem itibarıyla üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden networkinge, kuluçkadan mentorluğa her türlü desteği sağlayan bir girişimcilik programı olarak yeniden kurgulandı.

Program, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi sunmayı amaçlıyor. TÜSİAD, program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamayı da hedefliyor.