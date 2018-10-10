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“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

 Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” bir iş fikri yarışmasının ötesine geçiyor.

“TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” girişimcilik programına dönüşüyor 

İstanbul,10 Ekim (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği, “TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var!” bir iş fikri yarışmasının ötesine geçiyor. “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” artık bir “Girişimcilik Programı” olarak gençlere destek verecek.
Program kapsamında genç girişimcilere kampüs etkileşimi, iş fikri yarışması, kuluçka dönemi desteği, iş ağlarıyla network ve mentorluk fırsatları sunulacak.
2015-2016 döneminde Girişimcilik Kampı, 2017 döneminde ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübünü süreçlerine dahil eden proje, bu dönem itibariyle üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden networkinge, kuluçkadan mentorluğa her türlü desteği sağlayan bir girişimcilik programı olarak yeniden kurgulandı.
Program, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi sunmayı amaçlıyor.
TÜSİAD, program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine katkı sağlamayı da hedefliyor.
Dört aşamalı olarak kurgulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Girişimcilik Programı şu süreçlerden oluşuyor:
(1) Kampüs Etkileşimi çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinlikler ile girişimcilik kültürünün üniversitelerden başlayarak tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.
(2) İş Fikri Yarışması ile fark yaratmak isteyen gençleri harekete geçirerek, onların yenilikçi iş fikirlerini sürdürülebilir birer iş planına dönüştürmeleri konusunda onlara sayısız destek veriliyor: Bunlar arasında;
* online eğitimler,
* girişimcilik kampı,
* TÜSİAD üyelerinden rehberlik,
* iş geliştirme mentorluğu,
* iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminde geniş bir network,
* para ödülleri,
* TÜSİAD Yönetim Kurulu ile birlikte Silikon Vadisi gezisi ve
* TÜSİAD ağına ayrıcalıklı erişim için TÜSİAD Girişimcilik Kulübü üyeliği bulunuyor.
(3) Kuluçka Döneminde yarışma sonrasında program yarı finalistlerine anlaşmalı kuluçka merkezlerinin hizmetlerinden yararlanma ve işlerini geliştirme imkânı sunuluyor.
(4) İş Ağlarıyla Etkileşim ve Mentorluk aşaması ise her dönem Türkiye’nin farklı bir bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan pilot programlara işaret ediyor. Bu kapsamda bölgelerde iş dünyası dernekleri, melek yatırımcı ağları, üniversiteler ve girişimcilik merkezleri ile ortaklaşa bir girişimci destekleme modeli geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda ilk pilot çalışma BASİFED ve EGİAD iş birliğinde Ege Bölgesi’ne yönelik olarak yapılıyor. Ege Bölgesindeki paydaşların desteği ile yarışmaya Ege’den katılan ekiplere yerel iş dünyası tarafından yeniden değerlendirilme ve rehberlik desteği verilecek.
BASF Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek programın diğer sponsorları arasında ING Bank, Bahçeşehir Üniversitesi ve Mazars Denge bulunuyor.
1 Kasım 2018’de başvuru alınmaya başlanacak olan iş fikri yarışması etabının, 26 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek Ödül Töreni ile sonlanması planlanıyor.

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