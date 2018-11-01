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“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı bugün başlıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından beri düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı’nın başvuru süreci bugün başlıyor.

“TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı bugün başlıyor 

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından beri düzenlenen “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” Programı’nın başvuru süreci bugün başlıyor.
Programa başvurular 3 Aralık’a kadar sürecek. Program dahilinde genç girişimcilere eğitimden networkinge, kuluçka fırsatlarından mentorluğa kadar geniş yelpazede destek sağlanacak.
Programa, yenilikçi iş fikirleri ile girişimcilik yolunda bir adım atmak isteyen, 30 yaşından gün almamış yurtiçi veya yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne kayıtlı öğrenciler, 2 ila 5 kişilik ekipler kurarak başvurabiliyor.
Zaman içinde girişimci reflekslerle yenilenen ve gençlerin ihtiyaçlarına göre kurgulanan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! süreçlerine, 2015-2016 döneminde Girişimcilik Kampı, 2017 döneminde ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübü eklendi.
2019 döneminde tam bir dönüşüm sürecine giren Bu Gençlikte İŞ Var! artık üniversite gençlerine bir girişimcilik programı olarak destek verecek. Yeni dönemde bu kapsamda gençlere;
* Girişimcilik konusunda her alanda donanımlarını artırabilecekleri kapsamlı bir kamp deneyimi,
* Alanında öncü startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,
* İş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network,
* İş fikrini 150’yi aşkın Program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkânı,
* TÜSİAD Üyeleriyle 2.5 ay bire bir çalışma,
* Yereldeki kuluçka imkanlarından yararlanma,
* TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunulacak.
BASF Türk’ün ana sponsorluğunda düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın yeni dönemde sponsorları arasında ING Bank, Bahçeşehir Üniversitesi ve Mazars Denge bulunuyor.
Gençlere eşsiz bir süreç deneyimi sunan programın büyük finali 26 Nisan’da İstanbul’da yapılacak.
Ödül Töreni’nde canlı yayında projelerini sunacak finalist ekipler arasından ilk üçü sırasıyla 25 bin, 50 bin ve 75 bin liralık para ödüllerinin sahibi olacak.
Finalist beş ekip anlaşmalı kuluçka merkezlerine doğrudan girme hakkı kazanacak. Finalist ekiplerden biri ise TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı yakalayacak. (Fotoğraflı)

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