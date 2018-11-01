FİNANS

"TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlenen programa başvurular, 3 Aralık'a kadar yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlenen "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programının başvuru süreci bugün başladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, programa, yenilikçi iş fikirleri ile girişimcilik yolunda bir adım atmak isteyen, 30 yaşından gün almamış yurt içi veya dışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne kayıtlı öğrenciler, 2 ila 5 kişilik ekipler kurarak www.bugenclikteisvar.com adresinden başvurabilecek.

Zaman içinde girişimci reflekslerle yenilenen ve gençlerin ihtiyaçlarına göre kurgulanan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" süreçlerine, 2015-2016 döneminde Girişimcilik Kampı, 2017 döneminde ise TÜSİAD Girişimcilik Kulübü eklendi. 2019 döneminde tam bir dönüşüm sürecine giren "Bu Gençlikte İŞ Var!" artık üniversite gençlerine bir girişimcilik programı olarak destek verecek.

Yeni dönemde gençlere; "girişimcilik konusunda her alanda donanımlarını artırabilecekleri kapsamlı bir kamp deneyimi", "alanında öncü start up ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı", "iş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network", "iş fikrini 150'yi aşkın program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkanı", "TÜSİAD üyeleriyle 2,5 ay birebir çalışma", "yereldeki kuluçka imkanlarından yararlanma", "TÜSİAD Girişimci Kulübü'nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma" fırsatları sunulacak.

Programın büyük finali 26 Nisan 2019'da İstanbul'da yapılacak. Ödül töreninde, canlı yayında projelerini sunacak finalist ekipler arasından ilk 3'ü sırasıyla 25 bin, 50 bin ve 75 bin liralık para ödüllerinin sahibi olacak.

Finalist 5 ekip, anlaşmalı kuluçka merkezlerine doğrudan girme hakkı kazanacak. Finalist ekiplerden biri ise TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi'ne gitme fırsatı yakalayacak.

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