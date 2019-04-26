İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), geleceğin genç girişimcilerine iş dünyasının deneyimlerini sunma amacıyla düzenlediği "Bu Gençlikte İŞ Var!" girişimcilik programında GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı'nın rehberliğini yaptığı, dislektik çocukların başta okuma-yazma ve aritmetik gibi alanlarda hata oranlarını en aza indirmeyi hedefleyen sosyal girişim projesi "DysApp" programda üçüncülük ödülünü kazandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacağı inancından yola çıkarak 2011 yılından bu yana düzenlenen programda, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri Deniz Öztürk, Esra Ablak, Öykü Demirhan, Büşra Bektaş ve İnan Evin’in sosyal girişim projesi DysApp, üçüncülüğü elde etti.

En sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biri olan disleksi sahibi çocukların okuma-yazma ve aritmetik gibi alanlarda hata yapma oranlarını en aza indirgemek için alanında uzman kişiler tarafından geliştirilmiş egzersizleri oyunlaştıran bir mobil uygulama olan DysApp, Çocukları geride bırakmayalım sloganıyla yola çıkıyor.