TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulundu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ABD yetkilileri, kongre üyeleri ve kamuoyu önderleriyle 16-17 Temmuz'da görüşmelerde bulunan TÜSİAD heyeti, temaslarında Türkiye-ABD ilişkilerinde mevcut anlaşmazlıkların giderilmesi için uzun vadeli perspektifle ortak çıkarların ve değerlerin önceliklendirilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik ilişkilerde ise 21. yüzyılda hızla ilerleyen teknolojik devrim ve dijital çağa uygun bir anlayışla ilerlenmesi gereği görüşmelerde odakta yer aldı.

TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, ABD Ağı Başkanı Murat Özden ve ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yer aldı.

TÜSİAD heyeti Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine ek olarak Kongre üyeleriyle görüştü. TÜSİAD heyeti, Brookings Enstitüsü’nde küresel, transatlantik ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği yuvarlak masa toplantısına katıldı. Heyet ayrıca Washington’un önde gelen düşünce kuruluşu uzmanları ve Amerikan iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldi.