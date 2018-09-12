TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu zorlu dönemde, mali politikalar, bütçe, kur istikrarı, enflasyon, istihdam, cari açık ve yatırım ortamı ile AB ile ilişkiler konularında ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Açıklamaya göre, TÜSİAD heyetinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Y. Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin yer aldı. (Fotoğraflı)
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