TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti

Program çerçevesinde Özyeğin ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Can Yücaoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Başbakanlık İş Dünyası Danışmanı Jimmy McLoughlin ile görüşme gerçekleştirdi.

Temaslar kapsamında iki ülke arasında ticaret, yatırımlar, teknoloji, sağlık ve turizm gibi birçok alanda atılacak somut adımlar ele alındı.

TÜSİAD heyeti 25-26 Haziran'da Londra’da iş dünyası ve siyaset temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ana teması küresel ekonomi, Brexit süreci ve Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerinin devamlılığı oldu.

LONDRA (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetinin İngiltere’nin başkenti Londra ziyaretinde Türkiye ve İngiltere arasında ekonomik iş birliği için yeni atılımlar ele alındı.

TÜSİAD’ın İngiltere’deki muadil kuruluşu CBI (İngiliz Endüstri Konfederasyonu) ile ortak çalışma alanları da ele alındı. Heyet, CBI Genel Sekreteri Carolyn Fairbairn ve üst düzey yönetimi ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda Brexit sonrası Türkiye-İngiltere arasındaki ekonomik ilişkilerin sekteye uğramadan devam edebilmesi konusunu masaya yatırdı. Toplantı sırasında ayrıca TÜSİAD-CBI ortak çalışma alanları, her iki kuruluşun da üye olduğu merkezi Brüksel’deki BusinessEurope (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) çalışmaları, G20 gündemi ve küresel ticaret, Türkiye-AB ilişkileri ve Brexit konusundaki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Londra Borsası Öncelikli Pazarlar Küresel Direktörü Dr. Robert Barnes ve İngiltere’nin Gölge Brexit Bakanı Keir Starmer ile buluştu ve ardından İngiltere İhracat Finansmanı (UK Export Finance) İş Grubu Direktörü Gordon Welsh, İngiltereTicaret Bakanı George Hollingbery, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Gölge Bakanı Barry Gardiner ve Parlamento Brexit Komitesi Başkanı Hilary Benn’i ziyaret etti.

