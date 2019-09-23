FİNANS

TÜSİAD: İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), küresel ölçekte ve Türkiye'de iklim değişikliği etkilerinin "giderek derinleştiğine" dikkat çekerek, "İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı" çağrısı yaptı.

İstanbul, 23 Eylül (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), küresel ölçekte ve Türkiye'de iklim değişikliği etkilerinin "giderek derinleştiğine" dikkat çekerek, "İklim değişikliği ile mücadele için acil eylem zamanı" çağrısı yaptı.
TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Hem küresel ölçekte hem de ülkemizde iklim değişikliğinin etkileri giderek derinleşiyor. İklim değişikliği ile mücadele amacıyla toplumun tüm kesimlerinde giderek artan duyarlılık, kurumların ve devletlerin etkili bir politika oluşturmasına ve yol haritasını kararlı bir şekilde uygulamasına ivme kazandırıyor" denildi ve şu konuların altı çizildi:
"Bilimsel temeller üzerine inşa edilen, politikalar arası tutarlılığı ve bütüncüllüğü sağlayan, katılımcılıkla hazırlanmış, uygulanabilir tedbirler içeren bir yol haritasının kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Kritik öneminden hareketle, iklim değişikliği ile mücadele konusunu çalışma alanlarımız içinde öncelikli olarak konumlandırıyoruz.
"Stratejik bir öncelik olarak benimsediğimiz Paris Anlaşması'nın ve bugün gerçekleşen BM İklim Eylemi Zirvesi’nin somut eylem planları hedeflerine ulaşılmasında ulusal ve uluslararası tüm paydaşların çabasını ve yapıcı katkısını çok önemli görüyoruz.
"Düşük karbonlu kalkınma modeline geçişi öneren ve bu yönde ülkemizde ihtiyaç duyulan politika önerilerini içeren 2017 yılında yayınladığımız TÜSİAD İklim Değişikliğiyle Mücadele Tutum Belgesi’ni bu vesileyle kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz.
"Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde iklim değişikliği ile mücadele yönünde çabamızı daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

12 saatlik yol 2 saate inecek!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.