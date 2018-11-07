FİNANS

TÜSİAD Tech Trend seminer dizisi

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

360+ Media Interactive Kurucu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Öney: - "Artık her şey erişilebilir hale geldi. Şirketler bu dijital dönüşümde. Dönüşümün bir parçası olmak isterken bir taraftan da kaygı ve korku içindeler. Bu dönüşümü doğru yapamayan, takip edemeyen şirketler geride kalacaklar, rekabette ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar" - "Türkiye'de 52 milyona yakın aktif sosyal medya kullanıcımız var, 59 milyon tekil mobil kullanıcı sayımız var ve sosyal medyaya mobilden girenlerin sayısı 44 milyon kişi"

İSTANBUL (AA) - 360+ Media Interactive Kurucu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Öney, "Artık her şey erişilebilir hale geldi. Şirketler bu dijital dönüşümde. Dönüşümün bir parçası olmak isterken bir taraftan da kaygı ve korku içindeler. Bu dönüşümü doğru yapamayan, takip edemeyen şirketler geride kalacaklar, rekabette ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası tarafından düzenlenen Tech-Trend seminer dizisinin 7'ncisinde "Artırılmış Gerçeklik (AR)" konusu masaya yatırıldı.

360+ Media Interactive Kurucu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulu Üyesi Öney, dijital çağda mobil, sosyal ve gerçek zamanlı teknolojilerin; kullanıcıların bilgiye ulaşması ve bilgi ile iletişime girmesinde değişimi etkilediğini söyledi.

Dünyada büyük bir dönüşüm olduğuna işaret eden Öney, şunları kaydetti:

"Artık her şey erişilebilir hale geldi. Şirketler bu dijital dönüşümde. Dönüşümün bir parçası olmak isterken bir taraftan da kaygı ve korku içindeler. Bu dönüşümü doğru yapamayan, takip edemeyen şirketler geride kalacaklar, rekabette ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar. Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, görsel arama, makine öğrenimi, yeni nesil içerik pazarlama, yapay zeka, değişim gibi kavramlar takip edilmesi gereken yeni teknolojiler arasında yer alıyor."

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- "Türkiye dünyayı geçti"

Zehra Öney, dünya nüfusunun yüzde 55'lik kesiminin kentlerde yaşadığını ifade ederek, dünyada 4 milyar 21 milyon insanın internet kullanıcısı olduğunu bildirdi.

Öney, devamla şunları kaydetti:

"3,5 milyara yakın insan aktif sosyal medya kullanıcısı. Mobil kullanıcılara baktığımızda dünyada 5 milyar 200 milyona yakın insan taşınabilir cihaz kullanıyor. Mobil üzerinden aktif sosyal medya kullanıcılarının sayısı da neredeyse 3 milyar. Türkiye'ye baktığımızda, rakamsal bazda Türkiye dünyayı geçti. 81 milyonluk nüfusun yüzde 75'i kentlerde yaşıyor, 55 milyona yakın internet kullanıcımız var. Bunda devletin yaptığı altyapı yatırımlarının önemli katkısı var. 52 milyona yakın aktif sosyal medya kullanıcımız var, 59 milyon tekil mobil kullanıcı sayımız var ve sosyal medyaya mobilden girenlerin sayısı 44 milyon kişi."

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- "Artık herkes mobil"

AR teknolojisinin gündelik hayata katkı ve etkilerine de değinen Öney, arama motorlarının artık insanlara zaman kaybettirdiğini, bunun yerine AR teknolojileri ile bilgiye çok daha hızlı ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Öney, AR teknolojisinin eğitim alanında hizmet vermesinin gerekliliğine işaret ederek, bu sayede çok daha etkin öğrenme biçimlerinin hayata geçirilebileceğini, AR'ın eğitimin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Öney, "Önceleri AR'ın fırsatları sınırlıydı. Artık herkes mobil... AR; mobil cihazlar, taşınabilir cihazlarla işleyen bir teknoloji... Artık kullanıcı aramamıza gerek yok. Gerçekten dijitalize olmuş, taşınabilir cihazı olan, meraklı, teknoloji kullanmaya eğilimli bir toplum olduk. Artık AR'a, bu teknolojileri kullanmaya ve benimsemeye hazırız." şeklinde konuştu.

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Tech-Trend seminer dizisi Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD zehra öney

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