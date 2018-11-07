TÜSİAD Tech Trend seminer dizisi

İSTANBUL (AA) - 360+ Media Interactive Kurucu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Öney, "Artık her şey erişilebilir hale geldi. Şirketler bu dijital dönüşümde. Dönüşümün bir parçası olmak isterken bir taraftan da kaygı ve korku içindeler. Bu dönüşümü doğru yapamayan, takip edemeyen şirketler geride kalacaklar, rekabette ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası tarafından düzenlenen Tech-Trend seminer dizisinin 7'ncisinde "Artırılmış Gerçeklik (AR)" konusu masaya yatırıldı.

360+ Media Interactive Kurucu Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulu Üyesi Öney, dijital çağda mobil, sosyal ve gerçek zamanlı teknolojilerin; kullanıcıların bilgiye ulaşması ve bilgi ile iletişime girmesinde değişimi etkilediğini söyledi.

Dünyada büyük bir dönüşüm olduğuna işaret eden Öney, şunları kaydetti:

"Artık her şey erişilebilir hale geldi. Şirketler bu dijital dönüşümde. Dönüşümün bir parçası olmak isterken bir taraftan da kaygı ve korku içindeler. Bu dönüşümü doğru yapamayan, takip edemeyen şirketler geride kalacaklar, rekabette ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar. Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, görsel arama, makine öğrenimi, yeni nesil içerik pazarlama, yapay zeka, değişim gibi kavramlar takip edilmesi gereken yeni teknolojiler arasında yer alıyor."