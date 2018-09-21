TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), teknoloji tedarikçisi ve teknoloji kullanıcısı şirketleri bir araya getirdi.

Türkiye’de dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile yola çıkan TÜSİAD SD2 Programı kapsamında, 20-21 Eylül tarihlerinde Sanayi

