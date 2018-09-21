TÜSİAD teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdi

Etkinlikte programa teknoloji kullanıcısı olarak katılan AKG Gazbeton, Gedik Holding, Limak Enerji, Güven Grubu ve Yaşar Holding CEO'larının katılımı ile Türkiye'nin sanayide dijital dönüşüm yolculuğu üzerine bir panel düzenlendi. Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları; KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu ile ise teknoloji tedarikçilerine yönelik kamu destek ve teşvikleri üzerine söyleşiler gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

TÜSİAD SD2 Programı’na başvuran ve ön elemeyi geçen 88 teknoloji tedarikçisi şirket ile 13 teknoloji kullanıcısı şirket STEP Programı’nda bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile yola çıkan TÜSİAD SD2 Programı kapsamında, Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı (STEP) 20-21 Eylül'de gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) SD2 Programı, teknoloji kullanıcıları ile ön elemeyi geçen teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdi.

Programın birinci günü teknoloji kullanıcısı şirketlerin kendi çağrılarına başvuran ve ön elemeyi geçmiş teknoloji tedarikçileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle sona erdi.

STEP Programı’nın ikinci günü ise uzman konuşmaları, farklı temalı paneller ve networking oturumları ile devam etti. Teknoloji kullanıcıları ön eleme sonucunda belirlenen teknoloji tedarikçileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda seçtikleri teknoloji tedarikçileri ile eşleşti.

500'ün üzerinde teknoloji tedarikçisi şirketin başvurduğu TÜSİAD SD2 Programı'da 200'ü aşkın teknoloji tedarikçisi şirket ön elemeyi geçti. Programın bundan sonraki sürecinde, arayışlarına en uygun teknoloji tedarikçileri ile eşleşen teknoloji kullanıcıları birlikte çalışacak ve Çözüm Dosyası hazırlayacak. Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri "Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni"nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Program, Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliğini taşıyor.