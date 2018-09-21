FİNANS

TÜSİAD teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

TÜSİAD programına başvuran ve ön elemeyi geçen 88 teknoloji tedarikçisi şirket ile 13 teknoloji kullanıcısı şirket STEP Programı'nda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) SD2 Programı, teknoloji kullanıcıları ile ön elemeyi geçen teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile yola çıkan TÜSİAD SD2 Programı kapsamında, Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı (STEP) 20-21 Eylül'de gerçekleştirildi.

TÜSİAD SD2 Programı’na başvuran ve ön elemeyi geçen 88 teknoloji tedarikçisi şirket ile 13 teknoloji kullanıcısı şirket STEP Programı’nda bir araya geldi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Etkinlikte programa teknoloji kullanıcısı olarak katılan AKG Gazbeton, Gedik Holding, Limak Enerji, Güven Grubu ve Yaşar Holding CEO'larının katılımı ile Türkiye'nin sanayide dijital dönüşüm yolculuğu üzerine bir panel düzenlendi. Türk Marka ve Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet hakları; KOSGEB Teknoloji Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı Ahmet Dursunoğlu ile ise teknoloji tedarikçilerine yönelik kamu destek ve teşvikleri üzerine söyleşiler gerçekleştirildi.

Programın birinci günü teknoloji kullanıcısı şirketlerin kendi çağrılarına başvuran ve ön elemeyi geçmiş teknoloji tedarikçileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle sona erdi.

STEP Programı’nın ikinci günü ise uzman konuşmaları, farklı temalı paneller ve networking oturumları ile devam etti. Teknoloji kullanıcıları ön eleme sonucunda belirlenen teknoloji tedarikçileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda seçtikleri teknoloji tedarikçileri ile eşleşti.

500'ün üzerinde teknoloji tedarikçisi şirketin başvurduğu TÜSİAD SD2 Programı'da 200'ü aşkın teknoloji tedarikçisi şirket ön elemeyi geçti. Programın bundan sonraki sürecinde, arayışlarına en uygun teknoloji tedarikçileri ile eşleşen teknoloji kullanıcıları birlikte çalışacak ve Çözüm Dosyası hazırlayacak. Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri "Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni"nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Program, Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ve teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren ilk kapsamlı program olma niteliğini taşıyor.

TÜSİAD program ile sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturacak.

Teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekleyecek olan program, teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini de ortaya koyacak.

Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlayacak.

PARTNERBu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! Meğer 2 ünlü oyuncu...
TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdiTÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştüFinansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi-Teknoloji İleri Entegrasyon Programı (STEP) TÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Hotiç ve Yeşil'in ardından Beta da konkordato istedi

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

AVM yöneticisi köyünde hayvancılığa başladı

İşte Fitch'in dolar tahmini

İşte Fitch'in dolar tahmini

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

Bursa'da iş dünyasını bir araya getiren cami ve okul açılışı

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

TÜSİAD teknoloji tedarikçi ve kullanıcı şirketleri bir araya getirdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylül’de 7.6 puan düştü

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Tek 1 SMS attı yüzde 50 indirimle ev sahibi oldu

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Prof. Dr. Gürsel: YEP büyüme hedefleri oldukça düşük

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

Beta Ayakkabı/İkiışık: Yeniden yapılandırma sürecini başlattık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.