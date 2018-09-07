TÜSİAD: Türkiye - Almanya iş dünyası ortaklığı derinleşiyor

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Almanya iş dünyasının temsil kuruluşu BDI heyeti ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

TÜSİAD Almanya Ağı Başkanı ve Siemens Türkiye Başkanı Hüseyin Gelis'in yönetimindeki toplantıya BDI Genel Sekreteri Dr. Joachim Lang, TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası ile Türk ve Alman şirketlerinin üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Endüstri 4.0, yenilenebilir enerji, Türkiye ve Alman özel sektörünün Afrika ve Çin'e yönelik işbirliği konuları ele alındı.

Türkiye ekonomisinin istikrarının ve Almanya ile Türkiye arasındaki iş ortaklıklarının daha da artmasının tüm Avrupa ekonomisi için önemi özellikle vurgulandı. TÜSİAD ve BDI’ın üyesi olduğu ve merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope da Türkiye’nin AB sürecini destekliyor.

TÜSİAD ve BDI heyetleri Perşembe günü ise Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ikili ekonomik ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraflı)

