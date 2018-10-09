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TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Enerji Zirvesi’nde, "Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji" başlıklı oturum düzenledi.

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

Elif Varan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Enerji Zirvesi’nde, "Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji" başlıklı oturum düzenledi.
Enerji sektörünün paydaşlarının, sektöre yönelik güncel gelişmeleri ve iş modellerini değerlendirdiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin dokuzuncusu 8-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. "Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji" başlıklı TÜSİAD oturumunda elektrik ve doğal gaz sektörlerine ilişkin mevcut durum ele alındı.
için Sürdürülebilir Enerji" başlıklı oturumda, finansal sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, rekabetçilik ve verimlilik unsurları çerçevesinde iyileştirme alanlarına ilişkin öneriler paylaşıldı.
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler’in moderasyonunu üstlendiği oturum, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Arkın Akbay ve TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Üyeleri Mehmet Acarla, Elif Düşmez Tek ve Ahmet Tohma'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Elektrik ve doğal gaz sektörlerine ilişkin mevcut durumun, kazanımların ve tespitlerin ele alındığı oturumda, finansal sürdürülebilirlik, öngörülebilirlik, rekabetçilik ve verimlilik unsurları çerçevesinde iyileştirme alanlarına ilişkin öneriler paylaşıldı.
TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler oturumda “Öngörülebilirliği daha da güçlendirilmiş ve sürdürülebilir enerji piyasalarının hem sektörün bugününün ve mevcut zorluklarının yönetilmesi, hem de gelecekteki potansiyelin ekonomimize ve tüm paydaşlara en yüksek seviyede değer katacak şekilde değerlendirilebilmesi açısından önemli olduğunu” belirtti. (Fotoğraflı)

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