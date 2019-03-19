Türkiye'nin, Çin’i kısa dönemli bir finans kaynağı olarak değil, uzun dönemli, ekonomik kalkınmadaki büyük paydaşlardan biri olarak gördüğünü aktaran Kaslowski, “Türk ve Çin iş dünyası arasında altyapı, lojistik, yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, gıda ve turizm sektörlerinde büyük iş birliği olanakları mevcuttur. Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan ve Kuşak ve Yol’un Orta Koridor’unda uzanan Türkiye, İpek Yolu coğrafyasının öncü ülkelerinden biridir. Bu çerçevede Kuşak ve Yol Girişimi’nin sunduğu fırsatlardan daha çok yararlanmayı arzu ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Çin’in bugün uluslararası düzeni şekillendirmede öncü bir oyuncu olduğunu, dünya ticaret sistemindeki hiçbir anlamlı reformun Çin olmadan başarılı olamayacağını belirtti.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, yemekte TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu, ÇİTAM Başkanı Dr. Rıza Kadılar ve Büyükelçi Deng Li açılış konuşması yaptı. Yemeğe Türk ve Çin iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

İSTANBUL (AA) – Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Çin-Türk Araştırma Merkezi (ÇİTAM) ile iş birliğinde 18 Mart tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin de katılımıyla dördüncü kez Çin Yeni Yıl gala yemeğini düzenledi.

TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu da küresel ekonominin kilit oyucularından biri olan Çin’in, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı olarak, öncelikli ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, “Son zamanlarda Türkiye’ye yapılan Çin yatırımlarındaki artış bizi çok memnun ediyor. Tüm sektörlerde, Çin’den daha çok uzun dönemli ve greenfield (sıfırdan) yatırım çekmeyi arzu ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li ise Çin-Türkiye ekonomik ve ticari iş birliği için bir hedefinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“O da Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü olan 2021 yılında Çin-Türkiye iş birliğini “üç alanda iki katına çıkarma”... Bir, Türkiye’nin Çin’e ihracatını iki katına çıkararak 8 milyar dolara ulaştırmak. İki, Çin’in Türkiye’ye yatırımını iki katına çıkararak 6 milyar dolara ulaştırmak. Üç, Türkiye’ye gelen Çinli turistlerin sayısını iki katına çıkararak 1 milyona ulaştırmak. Umarım sizlerle birlikte çaba göstererek kazan-kazan hedefimize ulaşırız.”

ÇİTAM Başkanı Dr. Rıza Kadılar da Çin’in teknoloji ve bilimde dünya liderliğine doğru ilerlerken Türk iş dünyasının Çin’i iyi tanıması gerektiğine dikkati çekerek, iş birliği imkanlarını geliştirmek için karşılıklı anlayış ve diyaloğu desteleyecek bu gala yemeği benzeri projelerin çok faydalı olacağını bildirdi.

