TÜSİAD ve IFA Türkiye'den uluslararası vergi konferansı

İstanbul, 18 Nisan (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği’nin (IFA Türkiye), 26 Nisan’da düzenleyeceği “Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler” başlıklı konferansta uluslararası vergi politikasındaki dönüşüm, beklentiler ve Türkiye’nin bu başlıklar çerçevesindeki yaklaşımı ele alınacak.

TÜSİAD, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) girişimleri, Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Projesi (BEPS) ve Otomatik Bilgi Değişimi sayesinde vergilendirme politikalarında daha adil ve kapsayıcı bir bakış açısı oluşturulduğuna dikkat çekerken, ülkelerin bilgi ve belge paylaşımında ayrıntılar ve saydamlık odaklı yaklaşımı ön planda tutması sayesinde simetrik ve güvenli bir vergilendirme mekanizmasının mümkün olduğunu belirtti. Türkiye’nin de bu çok paydaşlı ve modern uygulamalarla senkronizasyonunun önemi açısından TÜSİAD ve IFA Türkiye, Uluslararası Vergi Konferansı’yla uluslararası vergi politikasındaki dönüşümü, beklentileri ve Türkiye’nin bu başlıklar çerçevesindeki yaklaşımını ele almayı amaçlıyor.

Tekfen Tower’da 26 Nisan’da gerçekleştirilecek olan konferansın açılış konuşmalarını TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanı Sedat Eratalar, IFA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Billur Yaltı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yapacak.

