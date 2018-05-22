TÜSİAD YİK Toplantısı 24 Mayıs'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısı, 24 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, 24 Mayıs Perşembe günü Sabancı Center’da yapılacak.
Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak.
KKTC'den Türk Lirası çıkışı
Fitch'ten Türkiye'ye uyarı
Dolar ve euroda hareketli dakikalar
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum