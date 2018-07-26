TÜSİAD yönetim kurulu Ankara’da temaslarda bulunacak

Elif Varan / İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti, bugün Ankara’da temaslarda bulunacak.

Heyet temaslar kapsamında göreve yeni atanan bakanları ziyaret edecek. Görüşmelerde Türk iş dünyasının gündemindeki konuların yanı sıra, ilgili bakanlıkların çalışma alanları ile ilgili TÜSİAD önerileri paylaşılacak ve görüş alışverişinde bulunulacak.

Programın ziyaret kapsamında olacak bakanlıklar;

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

