TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik’in Ankara temasları

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Ticaret Bakanlığı tarafından yeni dönemde ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve özel sektörün önünün açılması amacıyla gerçekleşen İstişare Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre,TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, bugün Ankara’da Ticaret Bakanlığı tarafından yeni dönemde ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve özel sektörün önünün açılması amacıyla gerçekleşen İstişare Kurulu’nun ilk toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığındaki toplantıda Bilecik, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamış evraksız ve etkin gümrük uygulamaları, dünyada artan korumacılık tedbirlerine karşı kurallara dayalı serbest ticaretin desteklenmesi konularında görüşlerini aktardı.
Toplantının ardından Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, TÜSİAD'ın Ankara temaslarının devamı çerçevesinde bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek. Görüşmede sürdürülebilir kalkınma ve çevre konularında iş birliğinin güçlendirilmesi kapsamında görüş alışverişinde bulunulacak.
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