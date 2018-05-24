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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Sabancı Center'da düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı. Toplantının açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.

(FOTOĞRAF)

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

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