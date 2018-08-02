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TÜSİAD/Bilecik: ABD’nin yaptırım kararı kabul edilemez

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin Türkiye politikasına yönelik son tutumunu eleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ABD’nin yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İstanbul, 2 Ağustos (DHA) - ABD yönetiminin Türkiye politikasına yönelik son tutumunu eleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ABD’nin yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Bilecik’in yazılı açıklaması şöyle:
“Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 90 yıllık birikime dayanan ikili ilişkiler, karşılıklı kültürel ve ekonomik temasların etkisiyle güçlenmiş, zamanla ortak Batı değerlerine, ve jeo-stratejik temellere dayanan bir müttefikliğe dönüşmüştür. İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi boyunca değişmeyen en önemli unsursa stratejik müttefikliğin bir gereği olarak diplomatik ve kültürel diyalog yoluyla ortak sorunların çözülmesi ve aklıselimin her kırılma riski anında galip gelmesi olmuştur.
“Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, iki ülke arasında yaşanan son diplomatik sorun karşısında almış olduğu yaptırım kararı, söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırıdır ve iki ülke arasındaki ilişkilerin onarılamaz seviyede bozulması tehlikesini doğurmuştur. Alınan bu yaptırım kararının kabul edilemez nitelikte olduğunun bilinmesini isteriz.
“TÜSİAD olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerin, diyaloğu ve diplomatik teamülleri temel alan yapıcı bir yaklaşım çerçevesinde onarılmasını temenni ediyoruz”

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