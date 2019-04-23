FİNANS

TÜSİAD'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması:

FİNANS HABERLERİ  | 23.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

"Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz" - "Analitik ve disiplinler arası düşünebilen, yenilikçi, problem çözme yeteneği yüksek ve bitmeyen bir merak içinde sürekli araştıran çocuklar geleceğimizin ve toplumun yolunu aydınlatacaktır"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada, "Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz." ifadesi kullanıldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, cumhuriyeti kuran Gazi Meclis'in, Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunun temellerini attığı, cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren toplumun her kesiminden gelen kişilerin en yüksek makamlara erişebilmesini sağlayan bir vatandaşlık anlayışı tesis edildiği, dönemin eğitim, sağlık, sanayi, tarım ve altyapı seferberliğinin Meclis’in desteğiyle başarıldığı aktarıldı.

Bugün de TBMM'nin, Türkiye'deki milli birlik ve toplumsal çoğulculuğun en üst düzey ifadesi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kuruluşunun 99. yılında bu tarihsel mirasın bilincinde olarak 23 Nisan’ı gurur ve coşku ile kutluyoruz. TBMM’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ulusal egemenlik adına verdikleri eşsiz mücadeleden dolayı saygı ve minnetle anıyoruz.

Çocuklarımız için ulusal egemenlik, özgürlük ve adalet anlayışını güçlendirerek ileriye taşımak bizim görevimiz. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim borcumuz var. Analitik ve disiplinler arası düşünebilen, yenilikçi, problem çözme yeteneği yüksek ve bitmeyen bir merak içinde sürekli araştıran çocuklar geleceğimizin ve toplumun yolunu aydınlatacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

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Anahtar Kelimeler:
23 nisan TÜSİAD

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