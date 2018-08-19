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TÜSİAD'dan Güngör Uras için başsağlığı mesajı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2018 21:54 | Son Güncelleme

TÜSİAD: - "İlk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

TÜSİAD'ın taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güngör Uras TÜSİAD

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