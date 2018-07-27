FİNANS

TÜSİAD'ın Ankara temasları

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 13:12 | Son Güncelleme

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: - "Önümüzdeki günlerde de devam edecek verimli istişare toplantılarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Ankara'da bir heyetle gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, "Önümüzdeki günlerde de devam edecek verimli istişare toplantılarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti Ankara'da temaslarda bulundu.

Heyet, temasları kapsamında, göreve yeni atanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Görüşmelerde Türk iş dünyasının gündemindeki konuların yanı sıra ilgili bakanlıkların çalışma alanlarıyla ilgili TÜSİAD'ın önerileri paylaşıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bilecik, göreve yeni atanan bakanlarla son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bilecik, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, turizm çeşitliliği ve dijital araçlar kullanılarak turizm potansiyelimizin artırılması, elektrik, doğal gaz ve yenilenebilir enerji piyasalarının işleyişinin yanı sıra enerjide teknoloji ve inovasyon, sanayinin dijital dönüşümü, TÜSİAD SD2 Programı, ulaştırma ve haberleşme altyapısı, eğitim alanında 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi kapsamında 'STEM+A', düşünme becerileri ve sosyal duygusal beceriler konularındaki çalışmalarımızı, önerilerimizi ve projelerimizi aktardık. Üyesi olduğumuz Business Europe ve Global Business Coalition görüşlerini de aktararak, küresel iş dünyasının gündemi hakkında bilgi verdik. TÜSİAD gündeminde yer alan bu konuların sayın bakanların da gündeminde olmasından memnuniyet duyduk. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu verimli istişare toplantılarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz."

PARTNERŞakacı Quaresma!Şakacı Quaresma!
'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor''Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'
 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜSİAD TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

İşte dünyanın en muhteşem kasabaları! Türkiye'den 5 yer listede

İşte dünyanın en muhteşem kasabaları! Türkiye'den 5 yer listede

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Dün ekmeğe zam geldi ! Şimdi de süte 50 kuruş zam geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

'Ekmek fırınlarının girdileri arttığı için zam yapılıyor'

 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Ali Koç Birleşik Krallık’ın en büyük iş örgütünde Türkiye’yi temsil edecek

Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

Garanti’den ekonomiye 319 milyar liralık destek

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

TAV’dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kâr

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.