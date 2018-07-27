TÜSİAD'ın Ankara temasları

Heyet, temasları kapsamında, göreve yeni atanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Ankara'da bir heyetle gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin, "Önümüzdeki günlerde de devam edecek verimli istişare toplantılarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

"Görüşmelerimizde, turizm çeşitliliği ve dijital araçlar kullanılarak turizm potansiyelimizin artırılması, elektrik, doğal gaz ve yenilenebilir enerji piyasalarının işleyişinin yanı sıra enerjide teknoloji ve inovasyon, sanayinin dijital dönüşümü, TÜSİAD SD2 Programı, ulaştırma ve haberleşme altyapısı, eğitim alanında 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi kapsamında 'STEM+A', düşünme becerileri ve sosyal duygusal beceriler konularındaki çalışmalarımızı, önerilerimizi ve projelerimizi aktardık. Üyesi olduğumuz Business Europe ve Global Business Coalition görüşlerini de aktararak, küresel iş dünyasının gündemi hakkında bilgi verdik. TÜSİAD gündeminde yer alan bu konuların sayın bakanların da gündeminde olmasından memnuniyet duyduk. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu verimli istişare toplantılarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı hedefliyoruz."

