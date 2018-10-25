FİNANS

TÜSİAD'ın "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

TÜSİAD'ın "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu" açıklandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler Uluslararası Konferans ve Sergisi" kapsamında, Türkiye'de dijital teknoloji sektörlerinin gelişiminin incelendiği, dijital teknolojiler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ele alındığı, dijital teknoloji sektörlerinin gelişimi için strateji ve politikaların önerildiği "Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu" hazırlandı.

Rapora göre, dünya genelinde toplumsal, ekonomik ve siyasal tüm yapıları etkileyen dönüşümün temelinde dijital teknolojiler öne çıkıyor. Bu sebeple öncelikle Türkiye'nin, dijital teknoloji üreten sektörlerindeki konumunun açık şekilde belirlenmesi gerekiyor.

Bilgisayar programcılığı (yazılım) ve veri hizmetlerinin dijital ekonominin temel unsurlarından olduğu göz önüne alındığında, bu iki sektördeki hızlı büyüme son derece olumlu görülüyor.

Dijital teknolojilerin, üretkenliği artırarak ve yeni ürünlerin/piyasaların gelişmesine yol açarak günümüzde ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline geldiğine işaret edilen raporda, "Türkiye’nin
yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlaması ve gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı kapatabilmesi için dijital dönüşüm politikaları tasarımı ve etkili uygulaması büyük önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Raporda, tüm ekonomik ve toplumsal ilişkileri köklü bir şekilde değiştirmekte olan dijital teknolojilerden Türkiye’nin mümkün olan en fazla yararı elde edebilmesi için kalkınma ve
ekonomik büyüme sürecinde dijital dönüşüme odaklanan bütüncül bir kamu politikasının gerekli kaynaklar kullanılarak etkili şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeliOSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli
Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtıÖdemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu TÜSİAD

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Fırsatçılara kötü haber! Artık tek tuşla ihbar edilebilecek

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.