Elif Varan / İstanbul,31 Ekim (DHA) - “TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi” kapsamındaki yüz yüze eğitim programına katılan öğretmenler okullarında bilim ve teknoloji atılımı için “STEM ve Sanayi 4.0 koordinatörü” olacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Dow ana desteğiyle ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yürütücülüğünde başlatılan “TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi” kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde (MTAL) görev yapan öğretmenlere 8-13 Ekim tarihleri arasında STEM eğitimleri ve Sanayi 4.0 farkındalık eğitimleri verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından yürütücülüğü üstlenilen program çevrim içi (online) eğitimlerle devam ediyor.

Programa katılan öğretmenler, kendi okullarında “STEM ve Sanayi 4.0 koordinatörü” olarak “STEM Eğitimi ve Sanayi 4.0 Eylem Planı” hazırlayacak ve farkındalık eğitimleri verecekler. Öğretmenler ve öğrenciler birlikte proje tabanlı STEM projeleri gerçekleştirecekler. Proje kapsamındaki okullar öğretim yılı boyunca izlenecek, proje fuarları ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

Projeye mesleki ve teknik liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji, matematik öğretmenleri ile teknik alan öğretmenleri katılıyor. İlk aşamada İstanbul ve Kocaeli’nden aday olan devlet okullarından Darıca Deniz Yıldızları MTAL, Gebze STFA MTAL, Haydarpaşa MTAL ve İzmit Atatürk MTAL’den öğretmenler ile özel Manisa OSB MTAL’den öğretmenler yüz yüze ve çevrim içi eğitim programında yer aldı.

Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitim modülüne katılamayan diğer başvuran devlet okullarının da erişimine açık olacak.

50 öğretmenin yüz yüze eğitimlere doğrudan katıldığı projede, toplamda 250 öğretmenin ve 2 bin öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor. (Fotoğraflı)

