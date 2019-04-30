TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 1 Mayıs kutlamalarının "özgürce ve güven içinde" yaşanmasının, ifade özgürlüğü ve demokrasinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz" dedi.

Kaslowski'nin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Emeğe ve çalışan haklarına saygı çağdaş bir demokraside esastır. Toplumun tüm çalışan kesimleriyle güçlü diyalog, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen iş koşulları, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini önceleyen bir çağdaş çalışma anlayışı huzurlu ve özgür bir toplumun en önemli ölçütlerindendir.

"Ülkemizde işgücü ve çalışma ortamına ilişkin politikaların devlet, iş dünyası ve çalışan temsilcileri nezdinde işbirliği ve yapıcı diyalog içerisinde ele alınması toplumsal uzlaşma için çok önemlidir. İşsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele, çalışma standartlarının iyileştirilmesi ve başta kadın ve genç olmak üzere istihdam artışı alanlarında kapsamlı ve kalıcı ilerlemeler sağlanması yönünde hep birlikte çaba sarfedilmelidir.

"Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan ve çalışma hayatını da kökten dönüştüren dijital dönüşüm ve yeni sanayi devrimi sürecinde de odağımızda yine insan olmalıdır.

"İnsan kaynağının yetenek ve becerilerine sürekli yatırımı esas alan bir kamu politikası ve özel sektör yaklaşımının hayata geçirilmesi, teknoloji çağında ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında belirleyici bir unsur olacaktır.

"Avrupa Birliği standartlarında bir çalışma hayatı, ülkemizin küresel rekabet gücünü yükseltecektir. Bu çerçevede, ilgili mevzuat uyumu başlıklarında ilerlemek, çalışma hayatımız ve toplumsal refahımız açısından olumlu etkiler yaratacaktır.

"1 Mayıs kutlamalarının özgürce ve güven içinde yaşanması ifade özgürlüğü ve demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz."

