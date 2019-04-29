TÜSİAD/Kaslowski: Küresel rekabette Avrupa iş dünyasının Türkiye’ye desteği önemli

İstanbul, 29 Nisan (DHA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, küreselleşmenin yeni aşaması ve dijitalleşme ile tetiklenen dördüncü sanayi devrimi çağında küresel düzeyde belirleyici gücünü koruyan, yenilikçi ve ilerici bir Avrupa vizyonu için, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin ortak gelecek tasarısında somut adımlar atma zamanı olduğunu söyledi.

TÜSİAD ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) tam üye olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope) Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni güncelleme çağrısı içeren Ticaret Stratejisi tutum belgesini yayımladı.

AB kurumlarında yeni yasama süreci Mayıs ayında gerçekleşecek Avrupa seçimlerinin ardından başlayacak. Yeni yasama sürecine geçiş öncesinde BusinessEurope’un stratejik öneme sahip temel politika alanlarına ilişkin Avrupa özel sektörü önerilerinden oluşan Ticaret Strateji belgesini yeni dönemde AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Başkanları ve üst düzey yöneticileri ile paylaşacağı belirtildi.

BusinessEurope Ticaret Stratejisi tutum belgesinin Avrupa Birliği genişleme politikası başlığı altında ele alınan Türkiye bölümünde, Avrupa iş dünyası, Türkiye’nin AB sürecine atıfta bulunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması çağrısını paylaştı. BusinessEurope ayrıca Türkiye’nin AB ile entegrasyon süreci çerçevesinde AB kazanımıyla uyumunun yatırım ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi için kritik önemine dikkat çekti. Avrupa iş dünyası işleyen bir Gümrük Birliği ve hukuk devleti için Türkiye’nin AB ile entegrasyon sürecinin en iyi güvence olduğunu vurguladı.

Ticaret Stratejisi tutum belgesi Avrupa özel sektörünün ana temsil kuruluşlarından oluşan tüm BusinessEurope üyelerinin katkı ve uzlaşısına dayalı olarak hazırlandı. Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in de katkı sağladığı bu belge AB kurumları tarafından önümüzdeki beş yıllık yeni yasama döneminde iş dünyasının ortak tutumu olarak dikkate alınacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski şunları söyledi:

“Küresel dengeler ve ekonomik belirsizliklerle yüzleşen Avrupa kıtası için artık eylem zamanı. BusinessEurope tarafından hazırlanan Ticaret Strateji belgesi kapsamındaki öneriler ile, Avrupa iş dünyası kural temelli uluslararası sisteme ve Avrupa temel ilke ve değerlerine bağlılığını bir kez daha teyit etti. AB’ye tam üyelik perspektifini kaybetmeksizin odaklanılan Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hedefi, Avrupa’nın küresel düzeyde barış, refah ve istikrar merkezi olma vizyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin AB üyeliği ikili ilişkilerin ötesine geçen bir vizyonu temsil ediyor."

Kaslowski, küreselleşmenin yeni aşaması ve dijitalleşme ile tetiklenen dördüncü sanayi devrimi çağında küresel düzeyde belirleyici gücünü koruyan, yenilikçi ve ilerici bir Avrupa vizyonu için AB ve Türkiye’nin ortak gelecek tasarısında somut adımlar zamanı olduğunu vurguladı.

