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TÜSİAD/Kaslowski: Türkiye- AB Gümrük Birliği güncellenmeli

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Gümrük Birliği’nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin tüm Avrupa için önemini vurguladı ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni güncelleme çağrısı yaptı.

TÜSİAD/Kaslowski: Türkiye- AB Gümrük Birliği güncellenmeli

İstanbul, 14 Haziran (DHA) - BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Gümrük Birliği’nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin tüm Avrupa için önemini vurguladı ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni güncelleme çağrısı yaptı.
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısı, AB Dönem Başkanlığı görevini 1 Temmuz’da üstlenecek olan Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 13-14 Haziran tarihlerinde düzenlendi.
Toplantı kapsamında Avrupa iş dünyasının öncelikleri, önümüzdeki altı ay AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek resmi temsilcilerle paylaşıldı.
Helsinki Başkanlar Zirvesinde TÜSİAD, Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası ile TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi Dilek Aydın tarafından temsil edildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinde AB’nin geleceği, küresel ekonomi ve Türkiye’nin AB süreci konuları ele alındı.
Başkanlar Konseyi toplantısının bugün gerçekleşen açılış oturumunda ise, Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’nin katılımı ile somut AB öncelikleri ve politika çözümleri tartışıldı. BusinessEurope üyeleri daha sonra Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları ve AB kurumlarında yeni dönem, Çin ile ilişkiler ve Brexit süreci gibi stratejik öneme sahip konuları değerlendirdi. TÜSİAD bu konudaki görüş ve çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Gümrük Birliği’nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin tüm Avrupa için önemini vurguladı ve şu görüşleri paylaştı:
"Avrupa bir dönüm noktasında. Dijital dönüşüm çağında sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda etkili bir şekilde ilerlemek için Avrupa’da yeni bir siyaset anlayışına ve sağlam politika uygulamalarına ihtiyaç var. Avrupa’nın demokratik, ekonomik ve sosyal değerlerinin test edildiği bu dönemde, öngörülü, yapıcı ve kapsayıcı bir yaklaşım her alanda gereklidir. Bu yönde, Türkiye’nin AB entegrasyon süreci Avrupa’nın geleceğine sağlayacağı katkı temelinde yeniden somut zeminde canlandırılmalı." (Fotoğraflı)

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