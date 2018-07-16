İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD, Çin ve Rusya'ya, "bir ticaret savaşı başlatmayın" çağrısı yaptı.
Tusk, Çin, ABD ve Rusya'nın ticaret savaşları başlatmaması yükümlülükleri olduğuna dikkat çekerken, bu üç ülkeye Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) reform yapma çağrısında da bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile birlikte Pekin'i ziyaret eden ve Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüşecek olan Tusk, "Hala çatışma ve kaosu önlemek için zaman var" dedi.
Çin Başbakanı Li Keqiang da cari uluslararası şartlarda çok tararflılık ve serbest ticaretin devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti.
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