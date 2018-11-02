FİNANS

Tuşlu telefon F1 piyasaya sürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral: - "Samsun'da kurduğumuz fabrikamızda ürettiğimiz ilk telefon olması dolayısıyla F1 modelimiz bizim için önemli. Bu üretim, personelin öz güveni açısından da önem taşıyor"

Türkiye'nin cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında üretilen ve ihracatı da planlanan ilk tuşlu cep telefonu olan F1, piyasaya sürüldü.

Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'daki fabrikada çalışanların eğitimi için üretilen ilk basit telefon olan F1'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından dağıtımına başlandığını söyledi.

Tuşlu telefon talebinin karşılanması amacıyla üretilen, özellikle yaşlı, çocuk ve şirketlerin hedeflendiği F1 modelinde anakartın Samsun'da üretildiğine işaret eden Saral, yerlilik oranının yüzde 60'ın üzerinde bulunduğunu vurguladı.

Yaklaşık 10 gün şarj süresi sunan telefondan ilk etapta piyasaya 10 bin adet sürüleceğini belirten Saral, "Samsun'da kurduğumuz fabrikamızda ürettiğimiz ilk telefon olması dolayısıyla F1 modelimiz bizim için önemli. Bu üretim, personelin öz güveni açısından da önem taşıyor. Basit ve kolay kullanım imkanı sunan telefon renkli ekranı, kamerası ve internet bağlantısı gibi temel özellikleri sunabiliyor." dedi.

Saral, telefonun teknoloji mağazaları başta olmak üzere tüm cep telefonu bayilerinde bir haftaya kadar satışına başlanacağını kaydederek, "F1'in iç pazarın ardından Romanya, Afrika ve Dubai'de satışa sunulması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamera, bluetooth, Mp3-Mp4, görüşme kaydedici, 16 gigabaytlık mikro SD desteği, GPRS gibi özellikleri bulunan F1'in fiyatının 449 ila 499 lira olacağı öğrenildi.

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