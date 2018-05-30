FİNANS

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 10:01 | Son Güncelleme

MANİSA'da, önce 1 dekarlık makilikte çilek üretimine başlayıp, sonra tütün üretiminden vazgeçen Yunusemre ilçesindeki kırsal Osmancalı Mahallesi köylüleri bu ürünü sevdi.

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, önce 1 dekarlık makilikte çilek üretimine başlayıp, sonra tütün üretiminden vazgeçen Yunusemre ilçesindeki kırsal Osmancalı Mahallesi köylüleri bu ürünü sevdi. 'Çilek köy' olarak anılmaya başlanan kırsal mahallede, şimdi 150 dönümlük arazide çilek yetiştirilirken, kilosu 3,5 ile 5 lira arasında satılıyor.
Yunusemre ilçesinin kırsal Osmancalı Mahallesi'nde 15 yıl önce devlet desteği ile tütüne alternatif olarak çilek üretimine başlandı. 1 dekarlık arazide deneme amaçlı yapılan üretim, sonraki yıllarda köylünün geçim kaynağı haline geldi. Yıllardır tütün yetiştiren; ancak istediği parayı kazanamayan üretici, 1 dekarlık alandaki verimi görünce çilek üretimine yöneldi. Ekim- dikim yapılmayan devlete ait makiliklerde üretime başlandı. Üreticilerden Osman Delen, mahallede şimdi 150 dönümlük alanda çilek yetiştirildiğini söyledi.
Mahallenin nüfusunun yaklaşık 600 kişi olduğunu kaydeden Delen, "1 dekar alandan yaklaşık 4 ton verim alıyoruz. 1 dekarda devlet desteği ile deneme amaçlı başladı. 15 yıldan bu yana halk yavaş yavaş üretimi artırdı. Çilek yetiştirdiğimiz yerler eskiden makilik alanlardı. Hazine arazilerinde valilik desteğiyle bu topraklar verimli hale gelmeye başladı. Vatandaş şu anda çilek üretiminden memnun. Geçen yıla göre, bu yıl rekolte daha iyiydi. İklimin daha sert olmasından dolayı çilekler daha geç olgunlaşıyor. Dayanıklılık ve aroması da diğerlerine göre daha iyi. Coğrafi şartlar ve toprak yapısı lezzeti artırıyor" diye konuştu.
Toplanan çileklerin toptan satışlarda kilosunun 3,5 ile 4 lira arasında satıldığını dile getiren Osman Delen, perakende satışlarda ise 5 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

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