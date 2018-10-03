FİNANS

Tütüne alternatif kavun çiftçiyi memnun etti

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesinde tütüne alternatif yetiştirdikleri kavundan olumlu netice alan çiftçiler, ünü bölge dışına çıkan meyveyi yurt dışına pazarlamak istiyor - Muhtar Ali Kara: "Mahallemizde kavunculuk 10 yıl önce başladı. Şu anda 3 bin dekar alanda kavun yetiştiriyoruz. Rekolte yıldan yıla değişiyor ama şu anda günde 150 ton kavunu Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde tütünden vazgeçerek kavuna yönelen çiftçiler, üretim alanını 10 yılda 3 bin dekar alana çıkarttı.

Sulu tarımın olmadığı Ebecik Mahallesi'nde yıllardır tütün işiyle uğraşan çiftçilerden bazısı, işi ağır ve yoğun olmasından dolayı 2008'de tütüne alternatif olarak kavun yetiştiriciliğine yöneldi. Birçok çiftçi de yavaş yavaş tütün yerine tarlasına kavun ekmeye başladı. Önce küçük tarlalarda boy gösteren kavunun ekimi, geçen süreçte yaklaşık 3 bin dekara çıktı.

Yaz sonu sonbahar başı hasadı yapılan kavun, başta Ege Bölgesi'ndekiler olmak üzere birçok kente gönderiliyor. Kilosu yaklaşık 1,5 liradan satılan kavundan iyi bir gelir elde eden üreticiler, yöreye özgü meyveyi yurt dışında pazarlamayı hedefliyor.

Ebecik Mahallesinin muhtarı Ali Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır geçim kaynağı tütün olan üreticilerin artık tamamen kavuna döndüğünü söyledi.

Kavun yetiştiriciliğinde iddialı olduklarının altını çizen Kara, şöyle konuştu:

"Mahallemizde kavunculuk 10 yıl önce başladı. Şu anda 3 bin dekar alanda kavun yetiştiriyoruz. Rekolte yıldan yıla değişiyor ama şu anda günde 150 ton kavunu Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Bizim kavunumuzdaki fark, topraktaki pH değerinin yüksek olması, aynı zamanda aroması çok iyi. Ebecik kavununu bütün dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Çiftçilerden Mehmet Sağırdak ise tütün bırakıp kavuna geçtikten sonra yüzlerinin gülmeye başladığını aktardı.

Şükrü Başat ise 50 dönüm arazide kavun üretimi yaptığını ve talepten çok memnun olduğunun altını çizdi.

Kavun tüccarı Bayram Erez de sezonda yaklaşık bin ton ürün satın aldığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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