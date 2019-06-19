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TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır: - "Misyonumuz; ülkemizin savunma sanayisinde son yılda elde ettiği başarıyı, yani yerliliğin yüzde 20'lerden yüzde 70'lere yaklaşan bir orana çıkarılması ve kritik ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi başarısını, diğer sektörlere, sanayinin ve teknolojinin diğer dikeylerine yaygınlaştırmaktır" - TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun: - "Demir yollarında kullanılan araç ve ekipman bakımından ülkede büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor" - TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan: - "Fabrikamız; ülkemizin Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya'da tek ve ilk büyük fabrikasıdır. Fabrikamızın ülkemizin yerli ve milli şirketleri tarafından kurulduğunu belirtmek istiyorum. Bünyesinde yüksek hızlı tren araçları, ana hat ve metro tramvay araçlarının tüm gövdeleri üretilebilecektir"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, savunma sanayisinde yerlileşme oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkarılmasıyla elde ettiği başarıyı, diğer sektörlerde de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı yerleşke içerisinde yapımını tamamladığı "Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası"nın açılış törenine katılan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak "Milli Teknoloji Hamlesi" adıyla yüksek katma değerli ve ülke için stratejik önem taşıyan ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilmesi gayretlerinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye'de son yıllarda savunma sanayisinde önemli başarılar elde edildiğine değinen Kacır, "Misyonumuz; ülkemizin savunma sanayisinde son yılda elde ettiği başarıyı, yani yerliliğin yüzde 20'lerden yüzde 70'lere yaklaşan bir orana çıkarılması ve kritik ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi başarısını, diğer sektörlere, sanayinin ve teknolojinin diğer dikeylerine yaygınlaştırmaktır. Bu çalışmalarda başarıya ulaşmamız için paydaşlarımızla gayret etmeliyiz, beraber yol haritası çıkarmalı ve el birliğiyle bu hedefe ulaşmalıyız. Ülkemizde büyük bir farkındalık ve gayret var." diye konuştu.

- "Şirketlerimiz dünya pazarlarında kolaylıkla alıcı bulabilen uluslararası şirketler olmuştur"

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da demir yollarında kullanılan araç ve ekipman bakımından ülkede büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.

Uygun, demir yolu taşımacılığını halkın öncelikle ulaşım tercihi yapmaya yönelik projelerin devam ettiğini vurguladı.

TÜBİTAK iş birliğiyle geçen hafta Türkiye'nin yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirildiği bir çalıştay gerçekleştirdiklerini anımsatan Uygun, "Bağlı ortaklıklarımız TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ veTÜDEMSAŞ'ı da yerli ve milli üretime yönelik projeler ve dünya pazarlarında rekabet edebilen küresel şirket olabilmeleri için destekliyoruz. Bu konuda önemli mesafeler kaydedilmiş. Söz konusu bağlı ortaklıklarımızın her biri ürünleri dünya pazarlarında kolaylıkla alıcı bulabilen uluslararası şirketler olmuşlardır. Şehirler arasında rahat, hızlı ve konforlu yolculuklar için ihtiyaç duyulan yerli dizel tren setlerini başarıyla üreten bağlı ortağımız ve milli kuruluşumuz TÜVASAŞ'ın, hızlı tren ve şehir içi raylı tren araçları için Alüminyum Gövde Üretim Fabrikasını kurma başarısı her türlü takdirin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Binlerce kilometre demir yolu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız"

TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhan Kocaarslan ise kurumun Türkiye'de demir yolu sektöründe en büyük ve birinci kuruluş haline geldiğini belirterek, TÜVASAŞ'ın 6. fabrikasının açılışını yaptıklarını bildirdi.

TÜVASAŞ'ın son 2 yılda cirosunu ikiye katladığını aktaran Kocaarslan, Türkiye'de yüksek hızlı tren ve metro taşıyan araçları hariç tüm demir yolu araçlarının burada üretildiğini kaydetti.

Kocaarslan, TÜVASAŞ'ın kendi araçları ve kaynaklarıyla şu anda kendi lisansıyla demir yollarında çalışan dizel setlerini üretebildiğini dile getirerek, "Aynı zamanda 2014'te başlatılan ve şu anda tasarım çalışmaları bitirilmiş olan ve yıl sonunda raylara indirilecek 160 kilometre hızla giden elektrikli tren setlerini yapacaktır ve yapmaktadır." dedi.

TÜVASAŞ'ın bunlarla yetinmeyerek demir yolu sektöründe gelişmeleri göz önünde bulundurduğunu anlatan Kocaarslan, "Binlerce kilometre demir yolu yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bu altyapıda demir yollarında her 15 dakikada bir tren çalıştırmadığımız sürece demir yolu sektörü verimli olamaz. Bu altyapıyı karlı hale getirebilmemiz için ülkemizde binlerce demir yolu aracına ihtiyacımız olacak. İşte demir yolu sektörünün bu durumunundan, Sayın Cumhurbaşkanımızın yerlilik ve millilik söylemlerinden esinlenerek kendimize bir vazife çıkardık. 2020 yılının başında hızlı tren ve yüksek hızlı tren tasarım projelerini tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra TÜVASAŞ'ta hem hızlı hem de yüksek hızlı trenleri birlikte üreteceğiz. Kiminle? Yerli ve milli şirketlerimizle. ASELSAN, YAZKAR RAİLTUR, Durmazlar şu anda yaptığımız milli EMU (Milli Elektrikli Tren Seti) projesinde yerli ve milli ortaklarımızdır." diye konuştu.

Kocaarslan, 2 yıl önce uluslararası standartlarda yolcu taşıyan demir yolu araçlarını üretmek ve bunu bir marka haline getirerek hem ülkenin ihtiyaçlarını karşılama hem de yurt dışına ihracat yapma hedefini koyduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yolda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Açılışını yapacağımız fabrika, ülkemizin Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya'da tek ve ilk büyük fabrikasıdır. Fabrikamızın ülkemizin yerli ve milli şirketleri tarafından kurulduğunu belirtmek istiyorum. Bünyesinde yüksek hızlı tren araçları, ana hat ve metro tramvay araçlarının tüm gövdeleri üretilebilecektir."

Törene Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahman Burak, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman, vali yardımcıları, belediye başkanları ve işçiler katıldı.

- Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası

TÜVASAŞ bünyesinde Adapazarı ilçesindeki yerleşke içerisinde yapımı tamamlanan fabrikada, demir yolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek üretimler gerçekleştirilecek.

Alüminyum gövdeli konvansiyonel ve hızlı tren setleri ile yerel yönetim ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu metro ve tramvay araçlarının yerli ve milli imkanlarla üretileceği fabrikada, 65 işçi ve 10 mühendis görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır TCDD Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun Türkiye Vagon Sanayi A.Ş (TÜVASAŞ) TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan

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