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Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 19:42 | Son Güncelleme

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan: - "Tuz Gölü ile eş zamanlı olarak yapmış olduğumuz özellikle Kuzey Marmara depolama genişletme yatırımlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılında 11 milyar metreküplük bir depolama hacmine ve 155 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesine sahip olacağız" - "Bu değerle Avrupa Birliği'nin depolama kriterlerinin de üstünde, yüzde 20'leri aşan bir değeri hep beraber elde etmiş olacağız" - IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen: - "Bu proje kapsamında 2 bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak olup, ulusal ve uluslararası müşavir ve konunun uzmanı tedarikçiler ile çalışılacaktır"

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi ile eş zamanlı yapılan, özellikle Kuzey Marmara depolama genişletme yatırımlarıyla birlikte, Cumhuriyetin 100. yılında 11 milyar metreküplük bir depolama hacmine ve 155 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesine sahip olacaklarını belirterek, "Bu değerle Avrupa Birliği'nin depolama kriterlerinin de üstünde, yüzde 20'leri aşan bir değeri hep beraber elde etmiş olacağız." dedi.

Özcan, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2019 yılında yatırımlardan en büyük payı alan ve Avrupa'da bu alandaki en büyük yatırım olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinin, yerin 1,5 kilometre altında açılan tuz kuyularına tatlı su basılarak tuzun eritilmesi ve fiziksel hacmi 630 bin ila 750 bin metreküp arasında değişen toplam 52 kavernadan (tuz mağarası) oluştuğunu söyledi.

2023 yıl sonu itibarıyla toplam 5,4 milyar metreküplük bir depolama hacmine, 40 milyon metreküplük enjeksiyon hacmine ve aynı zamanda 80 milyon metreküplük geri üretim kapasitesine sahip olunacağını vurgulayan Özcan, "Tuz Gölü ile eş zamanlı olarak yapmış olduğumuz özellikle Kuzey Marmara depolama genişletme yatırımlarımızla birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılında 11 milyar metreküplük bir depolama hacmine ve 155 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesine sahip olacağız. Bu değerle Avrupa Birliği'nin depolama kriterlerinin de üstünde, yüzde 20'leri aşan bir değeri hep beraber elde etmiş olacağız." dedi.

Özcan, Türkiye'nin doğal gaz alanında tedarikçi ülke olmamasına rağmen tedarik, taşıma, tüketim zincirinin değişmez halkası olma yolunda önemli yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle depolama, FSRU, TANAP ve TürkAkım gibi uluslararası projelerimizle de bugün Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliğine dahi katkı sağlayacak duruma geldik. Türkiye, Avrupa Birliği'nin enerji politikası için stratejik bir ortak olduğu gibi aynı zamanda Avrupa'nın enerji arz güvenliği için de vazgeçilmez bir ülke olmuştur. Çevre ve enerji verimliliği açısından önemli bir husus bugün devreye alacağımız güneş enerjisi santraliyle, tesisimizin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacağız. Daha sonra yapacağımız ilave genişletme yatırımlarıyla da birlikte, tesisimizin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisi santrallerinden karşılama imkanını elde etmiş olacağız."

Depolama tesisi projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı suyu işlem sonrasında tuzlu su olarak tuz gölüne pompaladıklarına da değinen Özcan, bu sayede Tuz Gölü'ndeki su seviyesinin her geçen gün arttığını ve Tuz Gölü havzasındaki habitatın yeniden canlandığını söyledi.

Özcan, bunun en belirgin göstergesinin de üreme alanları açısından çok seçici olan ve geçmişte sayıları 3 bine kadar düşen flamingoların sayısının geçen sene 12 bin iken, dün yapılan sayımlara göre 30 bini aştığını ve flamingolar açısından vazgeçilmez bir alan oluşturduklarını sözlerine ekledi.

- "Firmamız ve çalışma arkadaşlarımızın kariyeri açısından büyük bir fırsat"

IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen de İçtaş olarak ulusal ve uluslararası birçok projeyi hayata geçirdiklerini, bu projeler içinde dünyanın enlerini gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesinin de bu projeler arasında yer alacağını ifade eden Çeçen, "Bir Türk firması olarak 50 yıllık deneyim ve güçlü teknik kadrosu ile bu projelerde yer almak firmamız ve çalışma arkadaşlarımızın kariyeri açısından büyük bir fırsat. Bize bu imkan ve fırsatları sunan ve her türlü desteği esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz değerli Bakanımıza, Enerji Bakanlığımıza ve BOTAŞ'ın değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çeçen, tesisin yüzey tesisleri, yer altı tesisleri ve tatlı su, tuzlu su deşarj boru hatları olmak üzere üç ana bölümden meydana geleceğini kaydederek, proje kapsamında ilaveten mevcut Konya-Seydişehir ana doğal gaz boru hattından yüzey tesislerine kadar 20 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattının yapılacağını söyledi.

Ayrıca projeye ait tatlı su pompa istasyonları ile yüzey ve yer altı tesisleri için yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda enerji nakil hatları çekileceği bilgisini de veren Çeçen, "Bu proje kapsamında 2 bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak olup, ulusal ve uluslararası müşavir ve konunun uzmanı tedarikçiler ile çalışılacaktır. Birçok alanda olduğu gibi 2023 hedefleri doğrultusunda bu stratejik projeyi de zamanında bitireceğimizi sizlerin huzurunda söz veriyoruz." diye konuştu.

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BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni

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