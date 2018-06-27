Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile 22,5 yıl vadeli, 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bu imzayla beraber, 5,4 milyar metreküplük depolama kapasitesine ve 80 milyon metreküplük günlük sisteme gaz verme potansiyeline sahip olacağız." dedi.

Özcan, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansmanı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük tuz sahası doğalgaz depolama tesisinin finansmanına yönelik çalışmada sona geldiklerini söyledi.

İlave depolama çalışmasıyla birlikte 11 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılacağını ifade eden Özcan, "Bu imzayla beraber 5,4 milyar metreküplük depolama kapasitesine ve 80 milyon metreküplük günlük sisteme gaz verme potansiyeline sahip olacağız. Sağlanan bu finansman Türkiye ve BOTAŞ'a duyulan güvenin bir göstergesidir." diye konuştu.

Özcan, söz konusu kredi anlaşması ve yatırımlar sonrasında 7 milyar dolarlık ticari gelir elde edileceğini ve yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.