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Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansmanı İmza Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan: - "Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ile 22,5 yıl vadeli toplam 1,2 milyar dolar finansman anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldik" - "Bu imzayla beraber 5,4 milyar metreküplük depolama kapasitesine ve 80 milyon metreküplük günlük sisteme gaz verme potansiyeline sahip olacağız"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile 22,5 yıl vadeli, 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bu imzayla beraber, 5,4 milyar metreküplük depolama kapasitesine ve 80 milyon metreküplük günlük sisteme gaz verme potansiyeline sahip olacağız." dedi.

Özcan, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi Finansmanı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük tuz sahası doğalgaz depolama tesisinin finansmanına yönelik çalışmada sona geldiklerini söyledi.

İlave depolama çalışmasıyla birlikte 11 milyar metreküplük depolama kapasitesine ulaşılacağını ifade eden Özcan, "Bu imzayla beraber 5,4 milyar metreküplük depolama kapasitesine ve 80 milyon metreküplük günlük sisteme gaz verme potansiyeline sahip olacağız. Sağlanan bu finansman Türkiye ve BOTAŞ'a duyulan güvenin bir göstergesidir." diye konuştu.

Özcan, söz konusu kredi anlaşması ve yatırımlar sonrasında 7 milyar dolarlık ticari gelir elde edileceğini ve yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

BOTAŞ'ın tüm illere ve yaklaşık 600 ilçeye doğalgaz ulaştırmak için çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Özcan, bakanlığın uluslararası enerji projelerine yönelik hedefleri gerçekleştirme noktasında da önemli ölçüde yol aldıklarını ifade etti.

- "Türkiye enerji arz güvenliğini güçlendirdi"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi ile Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini belirtti.

Projenin Türkiye'nin 50 milyona yaklaşan doğalgaz abonesinin enerji ihtiyacını karşılamada sigorta görevi üstleneceğini aktaran Zutt, "Proje enerji ihtiyacının zirve yaptığı zamanlarda talebi karşılamaya yardımcı olacak. Mevsimsel değişikliklerde arz güvenliğine katkı sağlayacak." dedi.

Zutt, Türkiye'nin son 30 yılda enerji sektörünün liberalleşmesi için yoğun çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, "Projenin diğer katılımcılarıyla beraber yoğun çalışmalar yaptık. Türkiye'nin enerji güvenliği, verimlilik ve daha fazla yenilenebilir enerji kullanılmasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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