FİNANS

TV+ ile her cumartesi Hadi’de büyük ödüllü ‘Film Gecesi’

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Hadi, artık TV+ iş birliğiyle cumartesi akşamlarını sinemaya ayıracak - Saat 20.30'da başlayan yarışmada 12 soruyu doğru yanıtlayanlar 30 bin TL ödülü paylaşacak

İSTANBUL (AA) - TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve filmseverlerle buluşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son dönemde sinema alanında kurduğu iş birlikleri ve sponsorluklarla dikkati çeken TV+, yeni bir iş birliğine daha imza atıyor. Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, yüz binlerce kişinin heyecanla takip ettiği canlı bilgi yarışması Hadi ile "Film Gecesi" düzenliyor. TV+ ile Hadi Film Gecesi, her cumartesi saat 20.30'da yarışma ve filmseverlerle buluşacak.

Turkcell’in güçlü altyapısıyla aynı anda 600 binden fazla kişiye ulaşan Hadi Bilgi Yarışması ile sinema alanında kendine güvenenler, telefonlarının başında 12 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecekler. Tüm soruları doğru yanıtlayanlar, 30 bin TL’lik para ödülünü paylaşacak.

Para ödülü için her hafta TV+’ta yarışmaseverleri bir joker bekliyor olacak. Yarışmada avantajlı hale gelmek için ekstra can hakkı anlamına gelen Joker hakkı kazanmak isteyenlerinTV+ uygulamasını indirip, her Cumartesi günü o güne özel eklenecek olan joker hakkını uygulama içinden alabilirler.TV+ uygulamaları, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hadi Film Gecesi TV

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